Már megint csak a pénzre megy a FIFA? Tombolnak a szurkolók az elképesztő jegyárak miatt

A jövő évi világbajnokság döntőjére kilátogató szurkolók több ezer fontot fizethetnek még akkor is, ha a legolcsóbb jegyet szeretnék megvásárolni. A Football Supporters Europe szurkolói csoport megdöbbenését fejezte ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA zsaroló árképzési stratégiája miatt, és a jegyértékesítés azonnali leállítását követelte.

Molnár László
2025. 12. 12. 9:44
Bőven lesz mit magyarázkodnia a jegyárakkal kapcsolatban a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak
Bőven lesz mit magyarázkodnia a jegyárakkal kapcsolatban a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak Fotó: Tasos Katopodis - FIFA Forrás: FIFA
Elkezdődött a jövő évi labdarúgó-világbajnokság harmadik jegyértékesítési szakasza, amely január 13-ig tart. A FIFA most először rendez 48 válogatott részvételével vb-t, melynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz a házigazdája. Eddig csaknem kétmillió belépő talált gazdára úgy, hogy még nem volt meg a csoportbeosztás, míg az Origo cikke szerint a mostani szakaszban bárki jelentkezhet, és sorsolás útján dől majd el, ki juthat jegyhez. Az igény jelzésének időpontja nem számít.

A FIFA jelentése szerint már így is kétmillió jegyet eladtak
A FIFA jelentése szerint már így is kétmillió jegyet eladtak. Fotó: AFP/Carl De Souza

A szurkolók szerint a FIFA kirabolja őket az elképesztően magas jegyárakkal

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint azoknak, akik már korábban regisztráltak a FIFA-nál, be kell lépniük és jelentkezniük kell a véletlenszerű sorsolásra – nem kizáró ok, ha már korábbi sorsoláson is részt vettek –, az új érdeklődőknek pedig fiókot kell létrehozniuk a FIFA.com/tickets oldalon. Ha idáig eljut egy szurkoló, akkor szembesül először azzal, hogy a katari világbajnoksághoz képest egészen döbbenetes áremelkedés történt – az Európai Futball Szurkolók (Football Supporters Europe, FSE) adatai alapján 370 százalékkal emelkedtek az árak – a belépőkkel kapcsolatban.

A BBC Sport úgy tudja, hogy a New York-i MetLife Stadionban megrendezendő döntőre három kategóriába sorolták a jegyeket:

  1. „támogatói értékszint” – 3119 font (4185 dollár),
  2. „támogatói standard szint” – 4162 font (5560 dollár),
  3. „támogatói prémium szint” – 6615 font (8860 dollár).

A FIFA kiemelt eseményére a jegyek a fenti árak ismeretében akár hétszer drágábbak is lehetnek, mint a 2022-es katari világbajnokságra, ahol a legolcsóbb jegyár 450 fontba kerül. És ami igazán felháborító, hogy a gyermekeknek vagy más csoportoknak szóló jegyekre vonatkozóan nincsenek kedvezmények. A nemzetközi szövetség cseppet sem meglepő módon egyelőre nem kommentálta az árazással kapcsolatos döntéseit.

A FIFA árképzésének köszönhetően az angol szurkolók jóval drágábban juthatnak belépőhöz, mint a skótok
A FIFA árképzése miatt az angol szurkolók jóval drágábban juthatnak belépőhöz, mint a skótok. Fotó: Anadolu

A legnépszerűbb válogatottak szurkolói többet fizetnek, mint más csapat drukkerei

És akkor még mindig nincs vége a felháborító döntéseknek. Ugyanis a FIFA a korábbi világbajnokságoktól eltérően a csoportmérkőzések árait a részt vevő csapatok vélt népszerűsége alapján határozza meg, nem pedig fix áron, ugyanakkor a nemzetközi szövetség nem hozta nyilvánosságra, mi alapján határozza meg egy válogatott népszerűségét. Hogy mindenki értse mindennek a fonákságát, vessük össze az angol és a skót válogatott meccseire szóló jegyek árait.

Katarban a csoportkörben a mérkőzések árai 68,50, 164,50 és 219 font voltak, természetesen egységesen. Ezzel szemben most

  • Anglia és Horvátország június 17-i mérkőzésére a jegyek 198, 373 vagy 523 fontba,
  • Anglia–Ghána mérkőzés ára 164, 320 és 447 fontba,
  • Anglia–Panama mérkőzés ára 164, 346 és 462 fontba kerülnek.

De nézzük mi a helyzet Skóciával kapcsolatban, itt milyen árakkal találhatják magukat szembe a szurkolók.

  • Haiti ellen 134, 298 vagy 372 fontért,
  • Marokkó ellen 163, 320 és 447 fontért, 
  • Brazília elleni utolsó csoportmérkőzés 198, 373 vagy 523 fontért lehet jegyet vásárolni.

Amellett, hogy a skót–brazil találkozó jegyára megegyezik az Anglia–Horvátország mérkőzés áraival, a másik két mérkőzésen az angol szurkolók többet fizetnek, mint Skócia drukkerei.

Ez a különbségtétel aztán az egyenes kieséses szakaszban már eltűnik, így mindenki számára marad a csillagászati magasságú jegyár. A negyeddöntők esetében már minden csapat szurkolói számára 507, 757 és 1073 font, míg az elődöntőknél 686, 1819 és 2363 font a kifizetendő összeg egy-egy belépőért. És akkor eljutottunk oda, hogy annak a két válogatottnak a szurkolótábora, amelyik eljut a fináléba, valóságos vagyont fizet ki személyenként, ha ott akar lenni kedvenceik valamennyi meccsén.

2022 katari vb jegyárai – 2026-os vb jegyárai (nyolc mérkőzés)

  • alsó kategória: 1466 font – 5225 font,
  • középkategória: 2645 font – 8580 font,
  • a legfelső kategória: 3914 font – 12 357 font.

És ezek csak a jegyárak, a szállás és útiköltségeket, valamint a fogyasztást most nem is merjük leírni. Mindezt úgy, hogy eközben a szélsőséges időjárásnak is ki lesz téve mindenki.

A világbajnokság stadionjai gyönyörűek, de egy vagyonba kerül a belépőjegy egy-egy találkozóra:

 

