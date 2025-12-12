Már megint csak a pénzre megy a FIFA? Tombolnak a szurkolók az elképesztő jegyárak miatt

Elkezdődött a jövő évi labdarúgó-világbajnokság harmadik jegyértékesítési szakasza, amely január 13-ig tart. A FIFA most először rendez 48 válogatott részvételével vb-t, melynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz a házigazdája. Eddig csaknem kétmillió belépő talált gazdára úgy, hogy még nem volt meg a csoportbeosztás, míg az Origo cikke szerint a mostani szakaszban bárki jelentkezhet, és sorsolás útján dől majd el, ki juthat jegyhez. Az igény jelzésének időpontja nem számít.

A FIFA jelentése szerint már így is kétmillió jegyet eladtak. Fotó: AFP/Carl De Souza

A szurkolók szerint a FIFA kirabolja őket az elképesztően magas jegyárakkal

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint azoknak, akik már korábban regisztráltak a FIFA-nál, be kell lépniük és jelentkezniük kell a véletlenszerű sorsolásra – nem kizáró ok, ha már korábbi sorsoláson is részt vettek –, az új érdeklődőknek pedig fiókot kell létrehozniuk a FIFA.com/tickets oldalon. Ha idáig eljut egy szurkoló, akkor szembesül először azzal, hogy a katari világbajnoksághoz képest egészen döbbenetes áremelkedés történt – az Európai Futball Szurkolók (Football Supporters Europe, FSE) adatai alapján 370 százalékkal emelkedtek az árak – a belépőkkel kapcsolatban.

A BBC Sport úgy tudja, hogy a New York-i MetLife Stadionban megrendezendő döntőre három kategóriába sorolták a jegyeket: „támogatói értékszint” – 3119 font (4185 dollár), „támogatói standard szint” – 4162 font (5560 dollár), „támogatói prémium szint” – 6615 font (8860 dollár).

A FIFA kiemelt eseményére a jegyek a fenti árak ismeretében akár hétszer drágábbak is lehetnek, mint a 2022-es katari világbajnokságra, ahol a legolcsóbb jegyár 450 fontba kerül. És ami igazán felháborító, hogy a gyermekeknek vagy más csoportoknak szóló jegyekre vonatkozóan nincsenek kedvezmények. A nemzetközi szövetség cseppet sem meglepő módon egyelőre nem kommentálta az árazással kapcsolatos döntéseit.

A FIFA árképzése miatt az angol szurkolók jóval drágábban juthatnak belépőhöz, mint a skótok. Fotó: Anadolu

A legnépszerűbb válogatottak szurkolói többet fizetnek, mint más csapat drukkerei

És akkor még mindig nincs vége a felháborító döntéseknek. Ugyanis a FIFA a korábbi világbajnokságoktól eltérően a csoportmérkőzések árait a részt vevő csapatok vélt népszerűsége alapján határozza meg, nem pedig fix áron, ugyanakkor a nemzetközi szövetség nem hozta nyilvánosságra, mi alapján határozza meg egy válogatott népszerűségét. Hogy mindenki értse mindennek a fonákságát, vessük össze az angol és a skót válogatott meccseire szóló jegyek árait.