Csalt a FIFA a labdarúgó-vb sorsolásán a golyókkal, megtehette, Infantino mosolygott!

Ha november 16-án a Puskás Arénában az utolsó vb-selejtezős csoportmeccsünk 96. percében nem jön az írek gólja, amivel a vendégek 3-2-re nyertek, ma tűkön ülve vártuk volna a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjainak kisorsolását, hogy lássuk, a pótselejtező sikeres megvívásával mely csapatokkal kerülhetnénk össze. Ám egymás után a tizedik vb-ről is lemaradtunk, így kívülállóként figyeltük a washingtonbani John F. Kennedy Centerben rendezett műsort, amelyet Donald Trump, az USA elnöke is megtekintett.

2025. 12. 05. 20:17
Gianni Infantino, a FIFA elnöke Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az első negyvennyolc csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, de persze az USA a „főrendező”, a negyeddöntőktől kezdve már csak itt lesznek meccsek, s pénteken a csoportok sorsolását is ejtették meg. Mondani sem kell, hogy az amerikaiak megadták a módját a ceremóniának. Húsz perccel a kezdés előtt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) első embere is bevonult a vörös szőnyegen a washingtonbani John F. Kennedy Centerbe. – Nagy megtiszteltetés itt lenni. Gianni fantasztikus munkát végzett. A jegyeladások rekordokat döntenek, ami nagyszerű hír. Hogy van-e esélye az Egyesült Államoknak megnyernie a világbajnokságot? Azt hiszem, igen, van egy kis esélyünk. Nehéz verseny lesz, de van esélyünk – mondta kétszer is Trump az RMC Sport kamerája előtt. Lássuk be, ez azért akkor is meglepő vélemény, ha elméletileg kétségkívül még Üzbegisztán is világbajnok lehet… Trump amúgy átvette az első alkalommal kiosztott FIFA-békedíjat.

A vb csoportjainak sorsolása előtt Donald Trump FIFA-békedíjat kapott
A vb csoportjainak sorsolása előtt Donald Trump FIFA-békedíjat kapott (Fotó: STEPHANIE SCARBROUGH / POOL)

A műsor betétprogramban fellépett Robbie Williams, Nicole Scherzinger és Andrea Bocelli, a műsor egyik házigazdája pedig a szupermodell Heidi Klum volt. A sorsolásnál a kalapokból a tengerentúli négy profi liga egy-egy világsztárja húzta ki a golyókat. Az amerikai futballt (NFL) a rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady, a jégkorongot (NHL) a sportágban minden idők legjobbjának tartott Wayne Gretzky, a kosárlabdát (NBA) a négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal, míg a baseballt (MLB) Aaron Judge, a New York Yankees hétszeres All Star-válogatott játékosa képviselte.

Micsoda véletlen, mindenki a saját országát húzta ki!

Mark Carney, Claudia Sheinbaum és Donald Trump nem hibázhatott a vb csoportjainak sorsolásán

De előttük a sorsolás úgy kezdődött, hogy Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, majd Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke, végül pedig Donald Trump is megkeverte az előtte levő gömbben a golyókat, majd kihúzott egyet. Láss csodát, mindegyikük a saját országát húzta ki – nyilvánvalóan minden gömbben az volt – , és így, ahogy azt már tudni lehetett előre, Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok a D csoport tetejére került. Színházzal, megrendezett kis csalással indult tehát a sorsolás, ezt meg lehetett tenni. Nem csak Infantino és Trump mosolygott a teremben, hanem mindenki.

A további 39, már biztos részt vevő együttest a világranglista alapján sorolták a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. A majd az európai pótselejtezőből érkező négy alakulat, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba került. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát nem teljesen véletlenszerűen sorsolták be, rendezői elv volt, hogy a FIFA világranglistájának első négy helyezettje – Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia – az elődöntő előtt ne találkozhassanak egymással, amennyiben csoportjuk élén végeznek. A világranglistán Brazília az ötödik, így erről éppen lemaradt. Szintén alapelv volt, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve értelemszerűen az európaiból, mivel azt 16 együttes képviseli a vb-n.

A kalapok így álltak össze:

  • 1. kalap: Egyesült Államok, Mexikó, Kanada, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország
  • 2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Dél-Korea, Ecuador, Ausztria, Ausztrália
  • 3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika
  • 4. kalap: Jordánia, Zöld-foki Köztársaság, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, a hat pótselejtezős ág

    Ami az európai pótselejtezőt illeti, 16 csapat (Törökország, Románia, Csehország, Írország, Dánia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Albánia, Olaszország, Észak-Írország, Szlovákia, Koszovó, Ukrajna, Svédország, Wales és Bosznia-Hercegovina) van még versenyben, közülük négy együttes lesz ott a tornán, hogy melyik négy, az majd márciusban dől el. A Mexikóban sorra kerülő interkontinentális playoffban az Új-Kaledónia–Jamaica mérkőzés győztese a Kongói Demokratikus Köztársasággal, a Bolívia–Suriname párharc továbbjutója Irakkal mérkőzik meg.

Így a sorsoláson ilyen ellenfeleket is lehetett húzni a negyedik kalapból:

  • Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina
  • Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország
  • Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia
  • Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó
  • Kongói Demokratikus Köztársaság/ Új-Kaledónia/Jamaica
  • Irak/Bolívia/Suriname

S az alábbi vb-csoportok álltak össze:

A csoport: Mexikó, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság és Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország
B csoport: Kanada, Svájc, Katar és Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina
C csoport: Brazília, Marokkó, Skócia, Haiti
D csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó
E csoport: Németország, Ecuador, Elefántcsontpart, Curacao
F csoport: Hollandia, Japán, Tunézia és Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia
G csoport: Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland
H csoport: Spanyolország, Uruguay, Szaúd-Arábia, Zöld-foki szigetek
I csoport: Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak/Bolívia/Suriname
J csoport: Argentína, Ausztria, Algéria, Jordánia
K csoport: Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán és Kongói Demokratikus Köztársaság/ Új-Kaledónia/Jamaica
L csoport: Anglia, Hovátország, Panama, Ghána

A csoportokból az első és második helyezettek, valamint a legjobb nyolc csoportharmadik jut tovább a 32 közé, az egyenes kieséses szakaszba. Lehet csemegézni, melyek a legerősebb csoportok! Az Egyesült Államok nem panaszkodhat: Ausztrália és Paraguay is a csoportjába került, innen továbbjuthat.

 


 

