Csalt a FIFA a labdarúgó-vb sorsolásán a golyókkal, megtehette, Infantino mosolygott!

Az első negyvennyolc csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, de persze az USA a „főrendező”, a negyeddöntőktől kezdve már csak itt lesznek meccsek, s pénteken a csoportok sorsolását is ejtették meg. Mondani sem kell, hogy az amerikaiak megadták a módját a ceremóniának. Húsz perccel a kezdés előtt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) első embere is bevonult a vörös szőnyegen a washingtonbani John F. Kennedy Centerbe. – Nagy megtiszteltetés itt lenni. Gianni fantasztikus munkát végzett. A jegyeladások rekordokat döntenek, ami nagyszerű hír. Hogy van-e esélye az Egyesült Államoknak megnyernie a világbajnokságot? Azt hiszem, igen, van egy kis esélyünk. Nehéz verseny lesz, de van esélyünk – mondta kétszer is Trump az RMC Sport kamerája előtt. Lássuk be, ez azért akkor is meglepő vélemény, ha elméletileg kétségkívül még Üzbegisztán is világbajnok lehet… Trump amúgy átvette az első alkalommal kiosztott FIFA-békedíjat.

A vb csoportjainak sorsolása előtt Donald Trump FIFA-békedíjat kapott (Fotó: STEPHANIE SCARBROUGH / POOL)

A műsor betétprogramban fellépett Robbie Williams, Nicole Scherzinger és Andrea Bocelli, a műsor egyik házigazdája pedig a szupermodell Heidi Klum volt. A sorsolásnál a kalapokból a tengerentúli négy profi liga egy-egy világsztárja húzta ki a golyókat. Az amerikai futballt (NFL) a rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady, a jégkorongot (NHL) a sportágban minden idők legjobbjának tartott Wayne Gretzky, a kosárlabdát (NBA) a négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal, míg a baseballt (MLB) Aaron Judge, a New York Yankees hétszeres All Star-válogatott játékosa képviselte.

Micsoda véletlen, mindenki a saját országát húzta ki!

Mark Carney, Claudia Sheinbaum és Donald Trump nem hibázhatott a vb csoportjainak sorsolásán

De előttük a sorsolás úgy kezdődött, hogy Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, majd Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke, végül pedig Donald Trump is megkeverte az előtte levő gömbben a golyókat, majd kihúzott egyet. Láss csodát, mindegyikük a saját országát húzta ki – nyilvánvalóan minden gömbben az volt – , és így, ahogy azt már tudni lehetett előre, Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok a D csoport tetejére került. Színházzal, megrendezett kis csalással indult tehát a sorsolás, ezt meg lehetett tenni. Nem csak Infantino és Trump mosolygott a teremben, hanem mindenki.