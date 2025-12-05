Románialabdarúgó-világbajnokságEgyesült Államoksorsolás

Álomsorsolás! – mondják a románok, akik még ki sem jutottak a labdarúgó vb-re

Amint arról beszámoltunk, Washingtonban pénteken elkészítették jövő évi labdarúgó-vb csoportbeosztását. Az egyik házigazda, az Egyesült Államok nagyon könnyű csoportba került, Ausztrália és Paraguay mellé, és ide kerülhet Románia is, amelynek azonban még túl kellene jutnia két pótselejtezős párharcon. A román sajtó azonban úgy örül, mintha már ott lennének a vb-n.

2025. 12. 05. 22:22
A jégkoronglegenda Wayne Gretzky is közreműködött a sorsoláson Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
A jövő évi vb három házigazdája élvezheti azt az előnyt, hogy a legerősebb csapatokat elkerülte, az első kalapból húzták ki őket Washingtonban. Ahol a FIFA a sorsolás legelején csalt a golyókkal, ezt megtehette színházat játsszva, amikor az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, a kanadai miniszterelnök és a mexikói elnök húzott. Mexikó az A csoportban van, az ellenfelei a Koreai Köztársaság, a Dél-afrikai Köztársaság, valamint a pótselejtezős Dánia/Észak-Macedónia/Írország/Csehország négyes legjobbja lesz. Kanada a B csoportban Svájccal, Katarral és az Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina pótselejtezős négyes torna győztesével játszik. De a legjobban a D csoportba sorolt Egyesült Államok járt: Ausztrália és Paraguay is kellemes ellenfélnek ígérkezik, és ide jön még a  Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó pótselejtezős négyesből valaki. Mindezt megfordítva: a török, a román, a szlovák és a koszovói szurkolók gondolhatják azt, hogy ha megnyerik a pótselejtezős csoportjukat, akkor a vb-n is továbbjutnak. Ott egyébként nemcsak a csoportok első és második helyezettjei mennek tovább a 32 közé, a kieséses szakaszba, hanem a tizenkét csoportharmadik közül is nyolc gárda.

A román válogatott egyelőre a pótselejtezőre készül
A román válogatott egyelőre a pótselejtezőre készül (Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)

A román válogatottnak előbb ki kellene jutnia a vb-re...

A román válogatottnak a pótselejtezőben március 26-án első lépcsőben győznie kellene Törökországban, majd öt nap múlva nyernie kellene a Szlovákia–Koszovó párharc győztese ellen is, ugyancsak idegenben.

 

„Mocsoda szerencse! Romániának tökéletes csoportja lenne a vb-n! Kik az ellenfelek?” – a Golazo portál így vezeti fel a cikkét.

A Prosportnál Románia már ki is jutott a világbajnokságra. „Románia csoportja a 2026-os világbajnokságon: minden az USA-ról, Ausztráliáról és Paraguayról, a világbajnokságon ránk váró ellenfelekről!”.

 

A Gazeta Sporturilor visszafogottabb, csak azt szögezi le, hogy Románia könnyű csoporba kerülne, ha kijutna a világbajnokságra. Az Antenna Sport viszont már arról ír, hogy a román válogatott Vancouverben debütálhat a vb-n Ausztrália ellen az 54 ezer fős befogadóképességű BC Place-ben, majd Paraguay ellen a 71 000 fő befogadására alkalmas Levi's Stadionban játszhatna San Franciscóban. A csoport záró fordulójában pedig az Egyesült Államokban a 70 000 férőhelyes SoFi Stadionban lépne pályára  Los Angeles Inglewood városrészében.

A sorsolást a YouTube-linkre kattintva lehet visszanézni:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

