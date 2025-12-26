összeesettférfibaranyábantálca süteménnyelszentlőrincenelhunyt

Karácsonykor esett össze és halt meg az utcán egy férfi Baranyában

Szörnyű tragédia rázta meg a Baranya vármegyei Szentlőrincet karácsony első napján. Egy férfi egy tálca süteménnyel a kezében hirtelen összeesett, és életét vesztette.

Munkatársunktól
2025. 12. 26. 14:22
December 25-én Szentlőrincen, az Attila utcában egy tálca süteménnyel a kezében sétált a középkorú férfi, amikor váratlanul összeesett. Egy közelben lakó egészségügyi dolgozó azonnal a bajbajutott segítségére sietett, és bár a mentők is rövid időn belül a helyszínre érkeztek, már csak a halál beálltát tudták megállapítani – írta meg a Bama.hu információi alapján az Origo.

Összeesett és elhunyt a férfi
A felvétel illusztráció

Látogatóba mehetett, mielőtt összeesett

A szemtanúk szerint a férfi minden előzetes jel nélkül esett össze. A tragédia az egész környéket megrázta, mert kiderült, hogy mielőtt elhunyt volna, a férfi egy tálca süteménnyel a kezében igyekezett valahová, vélhetően a családjához vagy a barátaihoz. 

Tegnap arról írtunk, hogy karácsony délutánján egy elhunyt személyt találtak a tűzoltók egy hajósi lakásban.

Borítókép: Illusztráció

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

