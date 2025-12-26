Betörtek egy budakeszi vadászboltba, de nem fegyvereket vittek el

Hétfőn éjjel betörtek a budakeszi Weigl Vadászbolt új üzlethelyiségébe. A támadók amellett, hogy megrongálták a belső teret, ellopták az üzlet éjjellátóit és hőkamera-készülékeit – írta meg az Origo.hu.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy betörnek a vadászboltba. (Forrás: Pixabay)

A vadászbolt új üzletébe törtek be

A biztonsági kamerák felvették a betörést, és bár a tolvajok maszkot viseltek, testalkatuk és ruházatuk alapján felismerhetők lehetnek. A bolt a felvételeket nyilvánosságra hozta közösségi oldalán.

Kedves Vásárlóink, Vadásztársak, Ismerőseink! Sajnos, rossz hírrel kell jelentkeznünk. A Weigl Vadászbolt új üzlethelyiségébe betörtek. Az anyagi kár jelentős, az elkövetők nemcsak rongáltak, de nagy értékű éjjellátó és hőkamera-készülékeket is eltulajdonítottak. A biztonsági kamerák rögzítették az elkövetőket. Bár maszkot viseltek, ruházatuk és testalkatuk jellegzetes lehet

– írták Facebook-oldalukon és hozzátették: aki a fotókról felismeri a betörőket, azonnal jelezze.