Eldobált túró rudis zacskó buktatta le a betörőt, hiába rejtőzött el egy szekrényben

Egy zuglói kollégiumba tört be a hajléktalan, ahol egy szekrényben rejtőzött el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 9:00
Forrás: Police.hu
Édesdeden aludt egy szekrényben az a férfi, aki betörése fáradalmait igyekezett kipihenni egy zuglói kollégiumban – írja Facebook-posztjában a Rendészeti Államtitkárság. 

Mint írják, előzőleg az épületbe visszatérő diákok vették észre a befeszített ajtót, az intézmény vezetője pedig rendőri segítséget kért. 

„A járőrök helyiségről helyiségre jártak és mozgásirányt követtek. Üres túró rudis zacskó, lábnyomok mutatták, merre mehetett a hívatlan vendég, mígnem az egyik emeleti szoba szekrényéhez támasztva létra, a szekrényben pedig az összekucorodott betörő tűnt fel. Nem tudott lemászni, ebben a rendőrök készséggel segítségére voltak: kiemelték, leemelték, földre fektették” – írják.

A 44 éves budapesti férfi bilincselés közben elmesélte, a kerítésen átmászva jutott az épületbe, a művelet közben azonban felakadt a lába, ami szerinte eltört. Arra nem tért ki, hol hagyta el cipőjét, hogyan jutott el végső búvóhelyére és vajon meddig akart a szekrényben rostokolni. Kórházba került, lopás miatt indult ellene eljárás.


