Sós Csaba megtörte a csendet Milák Kristófról, és nem használt kis szavakat

Amikor Milák Kristóf felkészüléséről szinte semmit sem lehetett tudni a tavalyi, párizsi olimpia előtt, a vele korábban bizalmi kapcsolatot ápoló Sós Csaba is kifejezte aggodalmát a klasszis úszó miatt, amiért aztán kapott hideget-meleget. Különösen azután, hogy Milák végül arany- és ezüstérmet szerzett a 2024-es olimpián. A szövetségi kapitány ezt követően taktikát váltott, és sokáig inkább nem mondott semmit sem Milákról.

Sós Csaba szerint Milák Kristóf a legnagyobb magyar úszó, amilyet a Föld még nem látott. Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Ha szóba is hozták előtte a Milák-témát, Sós Csaba rendre azzal hárította el a kérdést, hogy van egy egyezség, miszerint róla csak Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke vagy Gergely István, a Honvéd elnöke nyilatkozik. Utóbbi a napokban le is dobta az atombombát, legalábbis arra utalt, hogy ha Milák nem kezd el végre rendesen edzeni, akkor megvonhatják a juttatásait.

Sokan ezt ultimátumként értelmezték, ugyanis Milák állítólag a tavalyi párizsi olimpia óta, vagyis 16 hónapja nem végez rendes medencés edzéseket. Milák idén indult az áprilisi országos bajnokságon, ahol mindenki láthatta őt úszni (két-két aranyat és ezüstöt szerezni), és azóta nyolc hónap telt el. A korábban Milákot tűzön-vízen át védő Gergely szavaiból ítélve valóban nagy lehet a baj.

Sós Csaba hosszú idő után először beszélt Milák Kristófról

Milák korábbi edzője, Selmeci Attila, akinek az irányításával először lett felnőtt Európa-bajnok, világbajnok, világcsúcstartó és olimpiai bajnok, például azt is kilátásba helyezte, hogy a még mindig csak 25 éves úszó felhagyhat az élsporttal, bár bízik benne, hogy nem így lesz. Most pedig hosszú idő után először Sós Csaba is megszólalt Milákról.

– Szeretném, ha visszajönne az a legnagyobb úszónk, aki akkora, amilyet még a Föld nem látott – mondta a szövetségi kapitány nem kis szavakat használva Milákról az Infostartnak, miszerint az ő visszatérése az egyik legnagyobb vágya 2026-ra nézve.

Amikor egyébként a nyári Európa-bajnokság lesz az év fő versenye Párizsban. Nagy kérdés, hogy ez mennyire motiválhatja Milákot, aki a legutóbbi három világbajnokságot is kihagyta. Sós Csaba szerint ez az Eb más lesz, mint a legutóbbiak voltak.