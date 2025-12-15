Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Milák KristófSós Csabaúszás

Sós Csaba megtörte a csendet Milák Kristófról, és nem használt kis szavakat

Az elmúlt napokban Milák Kristóf jövője a legforróbb téma a magyar úszósportban. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis állítólag ultimátumot kapott a klubjától, a Budapest Honvédtól, miszerint ha nem kezd el végre rendesen edzeni, elzárhatják a pénzcsapokat. Milák Kristóf ügyében azóta több vélemény is megjelent, és most az úszók szövetségi kapitánya, Sós Csaba is megszólalt, pedig ő az elmúlt időszakban tudatosan kerülte a Milákot érintő kérdéseket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 9:28
Milák Kristóf ügyében sokáig kerülte a nyilatkozatokat Sós Csaba, de az úszók szövetségi kapitánya most újra megszólalt Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor Milák Kristóf felkészüléséről szinte semmit sem lehetett tudni a tavalyi, párizsi olimpia előtt, a vele korábban bizalmi kapcsolatot ápoló Sós Csaba is kifejezte aggodalmát a klasszis úszó miatt, amiért aztán kapott hideget-meleget. Különösen azután, hogy Milák végül arany- és ezüstérmet szerzett a 2024-es olimpián. A szövetségi kapitány ezt követően taktikát váltott, és sokáig inkább nem mondott semmit sem Milákról.

Sós Csaba szerint Milák Kristóf a legnagyobb magyar úszó, amilyet a Föld még nem látott
Sós Csaba szerint Milák Kristóf a legnagyobb magyar úszó, amilyet a Föld még nem látott. Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Ha szóba is hozták előtte a Milák-témát, Sós Csaba rendre azzal hárította el a kérdést, hogy van egy egyezség, miszerint róla csak Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke vagy Gergely István, a Honvéd elnöke nyilatkozik. Utóbbi a napokban le is dobta az atombombát, legalábbis arra utalt, hogy ha Milák nem kezd el végre rendesen edzeni, akkor megvonhatják a juttatásait.

Sokan ezt ultimátumként értelmezték, ugyanis Milák állítólag a tavalyi párizsi olimpia óta, vagyis 16 hónapja nem végez rendes medencés edzéseket. Milák idén indult az áprilisi országos bajnokságon, ahol mindenki láthatta őt úszni (két-két aranyat és ezüstöt szerezni), és azóta nyolc hónap telt el. A korábban Milákot tűzön-vízen át védő Gergely szavaiból ítélve valóban nagy lehet a baj.

Sós Csaba hosszú idő után először beszélt Milák Kristófról

Milák korábbi edzője, Selmeci Attila, akinek az irányításával először lett felnőtt Európa-bajnok, világbajnok, világcsúcstartó és olimpiai bajnok, például azt is kilátásba helyezte, hogy a még mindig csak 25 éves úszó felhagyhat az élsporttal, bár bízik benne, hogy nem így lesz. Most pedig hosszú idő után először Sós Csaba is megszólalt Milákról.

– Szeretném, ha visszajönne az a legnagyobb úszónk, aki akkora, amilyet még a Föld nem látott – mondta a szövetségi kapitány nem kis szavakat használva Milákról az Infostartnak, miszerint az ő visszatérése az egyik legnagyobb vágya 2026-ra nézve.

Amikor egyébként a nyári Európa-bajnokság lesz az év fő versenye Párizsban. Nagy kérdés, hogy ez mennyire motiválhatja Milákot, aki a legutóbbi három világbajnokságot is kihagyta. Sós Csaba szerint ez az Eb más lesz, mint a legutóbbiak voltak.

– Mindenki unja már a témát, de a Covid utáni összevisszaságokból, elmaradt világversenyekből, előre hozott viadalokból sok volt, fél éven belül volt vb, Eb, olimpia és rövid pályás vb. De most visszaáll a rend, egy fő verseny lesz, fullos, kőkemény verseny, mindenki erre fog készülni, mindenki ott lesz. Nem olyan Eb lesz, mint az elmúlt két-három – mondta Sós Csaba.

És ezen az Eb-n Milák sorsa is eldőlhet, mert ha ott sem indul, két év kihagyás után már igen nehéz lehetne a visszatérés.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekterrorista

Tökéletes összefoglalás

Bayer Zsolt avatarja

Nekem is ökölbe szorult a kezem, amikor olvastam, hogy muszlim volt, aki leteperte a terrorista állatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.