Emberkereskedelem miatt kapták el őket – tíz évig üzleteltek az embercsempészekkel

A négy érintett éveken keresztül biztosított felfújható csónakokat, csónakmotorokat és a tengeri átkeléshez szükséges egyéb felszerelést az embercsempészek számára.

A bűnözők Észak-Franciaországból és a belga partokról segítették az illegális migránsok eljutását az Északi-tengeren keresztül Nagy-Britanniába.

A bíróság a csoport 45 éves török állampolgárságú tagját tizenegy év börtönbüntetésre ítélte, amiért csónakmotorokat szállított az embercsempészeknek. Három iraki állampolgárságú társát pedig csónakok és felszerelések beszerzése miatt ítélték 13, illetve 12 év börtönbüntetésre.

A beszámoló szerint az elítéltek közel tízéves tevékenységük ideje alatt legkevesebb 1,7 millió euró haszonra tettek szert.

A belgiumi Brugge illetékes bírósága az elítéltekre négyszáz- és hatszázezer euró közötti bírságot szabott ki. Az ítéletet az iraki vádlottak távollétében mondták ki, keresésük folyamatban van – tájékoztattak.

Korábban beszámoltunk arról hogy, brit bíróságok ítéletei és a feltárt adatok alapján a menekültügyi rendszer súlyos közbiztonsági kockázatokat hordoz.