Emberkereskedelemben való részvétel miatt 11 és 13 éves börtönbüntetésre ítéltek egy török és három iraki állampolgárt Belgiumban – tájékoztatott a La Libre Belgique című, franca nyelvű belga napilap szerdán az ítéletet ismertetve.
Emberkereskedelem miatt kapták el őket – tíz évig üzleteltek az embercsempészekkel
Belgiumban egy török és három iraki állampolgárt ítéltek el emberkereskedelemben való részvétel miatt. A vádlottak éveken át csónakokat, motorokat és felszereléseket biztosítottak az embercsempészeknek, akik illegális migránsokat juttattak Nagy-Britanniába.
A négy érintett éveken keresztül biztosított felfújható csónakokat, csónakmotorokat és a tengeri átkeléshez szükséges egyéb felszerelést az embercsempészek számára.
A bűnözők Észak-Franciaországból és a belga partokról segítették az illegális migránsok eljutását az Északi-tengeren keresztül Nagy-Britanniába.
A bíróság a csoport 45 éves török állampolgárságú tagját tizenegy év börtönbüntetésre ítélte, amiért csónakmotorokat szállított az embercsempészeknek. Három iraki állampolgárságú társát pedig csónakok és felszerelések beszerzése miatt ítélték 13, illetve 12 év börtönbüntetésre.
A beszámoló szerint az elítéltek közel tízéves tevékenységük ideje alatt legkevesebb 1,7 millió euró haszonra tettek szert.
A belgiumi Brugge illetékes bírósága az elítéltekre négyszáz- és hatszázezer euró közötti bírságot szabott ki. Az ítéletet az iraki vádlottak távollétében mondták ki, keresésük folyamatban van – tájékoztattak.
Korábban beszámoltunk arról hogy, brit bíróságok ítéletei és a feltárt adatok alapján a menekültügyi rendszer súlyos közbiztonsági kockázatokat hordoz.
Lelepleződött Brüsszel háborús terve
Politikai és pénzügyi érdekek a háttérben.
Botrány Berlinben: hazudott a főpolgármester a terrortámadásról
Százezer ember maradt áram nélkül, míg a polgármester lazított.
Orbán Viktor: A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, hogy legyen miből fizetni Ukrajnának
Ukrajna annyi pénzt kér a következő tíz évre, amiből negyven éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy hatvan éven át az összes családtámogatást – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen
Katonai övezetté nyilvánították a két körzetet.
