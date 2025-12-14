Selmeci AttilaVirth BalázsMilák Kristófúszás

Megszólalt Milák Kristóf korábbi edzője, a kétszeres olimpiai bajnok elköszönhet az úszástól

Előbb a médiában, aztán a gyorsan reagáló véleményformálók körében is vihart kavart a Budapesti Honvéd klubelnökének vészjósló bejelentése: Gergely István munkadói minőségében ultimátumot adott Milák Kristófnak, a hozzá hasonlóan kétszeres olimpiai bajnoktársának. A történtekre Milák Kristóf egykori edzője, Selmeci Attila is reagált, aki bízik benne, hogy nem fog bekövetkezni a legrosszabb.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 14:07
Továbbra sem tudni, mi lesz a kétszeres olimpiai bajnokkal Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Komoly botrány robbant ki a kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf körül, aki 16 hónapja gyakorlatilag semmit sem csinál, nem úszik, nem látogatja az edzéseket, kvázi nem dolgozik. Úgy tűnik, a magyar sportvezetésnek most fogyott el a türelme, a Budapesti Honvéd elnöke, Gergely István ugyanis ultimátumot adott az úszónak: Miláknak december közepéig fel kell vennie a munkát, különben nem kap fizetést.

Selmeci Attila szerint Milák Kristóf akár a visszavonulást is választhatja
Selmeci Attila szerint Milák Kristóf akár a visszavonulást is választhatja (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A kétszeres olimpiai bajnok a párizsi olimpia óta nem edz, azaz 16 hónapja semmit sem csinál. Gergely István annyit mondott, hogy Milák – állítólag – Zala György erőnléti edzővel végez munkát, de a medencés edzéseket hanyagolja. A sportvezető arra nem adott konkrét választ, meddig tart a türelem az úszózsenivel szemben, de a jelek szerint már nem sokáig. Szerinte az nem lehet a 26 éves Milák életcélja, hogy a következő kilenc évet kibekkelje (kilenc év múlva Milák 35 éves lesz, onnantól jár majd neki az olimpiai életjáradék).

Milák Kristóf elköszönhet az úszástól

Az esettel kapcsolatban megszólalt Selmeci Attila, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke, aki korábban volt Milák edzője: – Vegyük a legrosszabbat előre, mert az is benne van a kalapban – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Selmeci, aki a tokiói olimpia után adta át a váltóbotot Virth Balázsnak. – Amennyiben Kristóf úgy döntött, hogy még egy olimpiai felkészülésre nem bírja rávenni magát, a magyar sport óriási veszteséget kénytelen elkönyvelni. Ebben az esetben úgy kell megnyilvánulnia, ahogy egy olimpiai bajnoknak, egy igazmondó sportlegendának. Nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Sejtek valamit, aminek jó és rossz is lehet a kimenetele. Arra számítok, hogy szeretné a végső döntésének meghozatalával jövő tavaszig kivárni, felmérni, hogy hol tartanak az ellenfelek, feltűnik-e új éremvadász, akivel mindenképpen számolni kell.

Egy biztos: ha úgy ítéli meg a maga helyzetét, hogy Los Angelesben harmadiknál jobb nem lehet, nem fog erőlködni, gyorsan elköszönhet az úszástól.

– Hacsak nem tesz úgy, ahogy Párizs előtt tette, aminek egy-egy arany és ezüstérem lett az eredménye.

A sportoló másik korábbi trénere, Virth Balázs szűkszavúan nyilatkozott: – Négy évig voltam Milák edzője, de mivel már nem vagyok az, nincs értelme annak, hogy vele kapcsolatban jóslatokba bocsátkozzak – jelentette ki Virth, aki ehhez csak annyit tett hozzá, hogy korábbi nyilatkozatai sokszor elferdítve jelentek meg a sajtóban, ez pedig fokozott óvatosságra inti.

Szabó Álmos azt megerősítette, hogy ő Milák jelenlegi edzője, nyilatkozni azonban nem akart az üggyel kapcsolatban.

 

