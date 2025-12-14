Megszólalt Milák Kristóf korábbi edzője, a kétszeres olimpiai bajnok elköszönhet az úszástól

Komoly botrány robbant ki a kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf körül, aki 16 hónapja gyakorlatilag semmit sem csinál, nem úszik, nem látogatja az edzéseket, kvázi nem dolgozik. Úgy tűnik, a magyar sportvezetésnek most fogyott el a türelme, a Budapesti Honvéd elnöke, Gergely István ugyanis ultimátumot adott az úszónak: Miláknak december közepéig fel kell vennie a munkát, különben nem kap fizetést.

Selmeci Attila szerint Milák Kristóf akár a visszavonulást is választhatja (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A kétszeres olimpiai bajnok a párizsi olimpia óta nem edz, azaz 16 hónapja semmit sem csinál. Gergely István annyit mondott, hogy Milák – állítólag – Zala György erőnléti edzővel végez munkát, de a medencés edzéseket hanyagolja. A sportvezető arra nem adott konkrét választ, meddig tart a türelem az úszózsenivel szemben, de a jelek szerint már nem sokáig. Szerinte az nem lehet a 26 éves Milák életcélja, hogy a következő kilenc évet kibekkelje (kilenc év múlva Milák 35 éves lesz, onnantól jár majd neki az olimpiai életjáradék).

Milák Kristóf elköszönhet az úszástól

Az esettel kapcsolatban megszólalt Selmeci Attila, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke, aki korábban volt Milák edzője: – Vegyük a legrosszabbat előre, mert az is benne van a kalapban – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Selmeci, aki a tokiói olimpia után adta át a váltóbotot Virth Balázsnak. – Amennyiben Kristóf úgy döntött, hogy még egy olimpiai felkészülésre nem bírja rávenni magát, a magyar sport óriási veszteséget kénytelen elkönyvelni. Ebben az esetben úgy kell megnyilvánulnia, ahogy egy olimpiai bajnoknak, egy igazmondó sportlegendának. Nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Sejtek valamit, aminek jó és rossz is lehet a kimenetele. Arra számítok, hogy szeretné a végső döntésének meghozatalával jövő tavaszig kivárni, felmérni, hogy hol tartanak az ellenfelek, feltűnik-e új éremvadász, akivel mindenképpen számolni kell.

Egy biztos: ha úgy ítéli meg a maga helyzetét, hogy Los Angelesben harmadiknál jobb nem lehet, nem fog erőlködni, gyorsan elköszönhet az úszástól.

– Hacsak nem tesz úgy, ahogy Párizs előtt tette, aminek egy-egy arany és ezüstérem lett az eredménye.