Egy nehézzé vált lélek csodaszámba menő magyar érme az Európa-bajnokságon

Sokan féltették a magyar úszóválogatottat a lublini Eb-n, hiszen három regnáló olimpiai bajnok úszónk közül senki sem indult az év utolsó nagy versenyén. Kós Hubert Amerikában versenyzett, Milák Kristóf április óta nem mutatta meg magát, Rasovszky Kristóf pedig nem vállalta a számára idegen rövidpályás viadalt. Végül azonban lett bőséges magyar éremtermés.

A mélyről felálló Késely Ajna révén az utolsó napon is lett magyar érem Lublinban az úszó Eb-n (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

A csúcspontot szombaton Sárkány Zalán aranyérme jelentette, aki 800 gyorson immáron esélyesként állt rajthoz, hiszen tavaly a szám világbajnoka volt Budapesten. Sárkány bizonyította, hogy az nem a véletlen műve volt, és gyakorlatilag végig vezetve magabiztos győzelmet aratott, méghozzá a világcsúcstartó Daniel Wiffent, aki ezúttal harmadik lett, több mint három másodperccel megelőzve.

Késely Ajna a bronzéremről: Egyszerűen nehézzé vált a lelkem

Ezzel megalapozta a jó hangulatot a vasárnapi zárásra, hiszen hét magyar döntős is volt az utolsó napon Lublinban. Késely Ajna pedig gondoskodott róla, hogy a búcsú se múljon el magyar dobogó nélkül: 1500 gyorson nagy csatában szerezte meg a bronzérmet azok után, hogy az elmúlt egy évben nagyon mélyre került övsömör miatt.

– Úszás közben volt egy pillanat, amikor az olasz és a német nagyon elment, egyszerűen nehézzé vált a lelkem és az elmúlt időszak játszódott le bennem – árulta el Késely. – Úgy éreztem, már az is egy csoda, hogy itt lehetek, az utolsó ötvenen pedig úgy éreztem, legyen ez mindenkié, akiről ez az elmúlt egy év szólt, és azért dübörgött a lábam, hogy meglegyen az érem.

Vasárnap 50 háton Komoróczy Lora nyolcadik, Szabó Szebasztián 50 gyorson negyedik, Márton Richárd 200 pillangón ötödik, Szabó-Feltóthy Eszter 400 vegyesen hatodik, Sárkány Zalán 400 vegyesen nyolcadik, a női 4×50 méteres vegyesváltó (Komoróczy Lora, Fángli Henrietta, Ugrai Panna, Senánszky Petra) hatodik lett.

Sós Csaba szerint Sárkány Zalán innentől a világcsúcsért harcolhat

A magyar válogatott összesen egy arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárta az Európa-bajnokságot. Sárkány győzelme és Késely bronza mellett korábban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4×50 méteres mixed gyorsváltó végzett a második helyen az Eb-n.