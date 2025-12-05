„Nekem csak Európa-bajnoki aranyam van, az nem elég” – kifakadt a magyar úszónő

Késely Ajna sokáig a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetségének számított. 2018-ban három aranyérmet szerzett az ifjúsági olimpián Buenos Airesben, ahol a fiúknál három aranyat és egy ezüstöt szerző Milák Kristóf volt hasonló reménység. Utóbbi a felnőttek között is learatta a babérokat, Milák kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok, világcsúcstartó, mindent megnyert. Ezzel szemben a 24 éves Késely Ajna legnagyobb sikere két Európa-bajnoki cím, ami szerinte kevés Magyarországon.

Késely Ajna negyedik lett a lublini rövidpályás úszó Európa-bajnokságon nyolcszáz gyorson. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Erről közvetlenül azután nyilatkozott élő adásban, hogy kicsivel lemaradt a dobogóról a lublini rövidpályás Európa-bajnokságon nyolcszáz gyorson. Késely javarészt a negyedik-ötödik helyen tempózott, a táv felénél két másodpercre volt a harmadik Maya Wernertől. Hatszáz méterhez érve megfelezte a különbséget, közte és Werner között dőlt el a bronz sorsa, a német azonban jobban bírta a hajrát. Késely 8:15,77 perces idővel csapott célba a negyedik helyen.

– Nem lehetek csalódott, mert tudom, honnan jöttem fel, és nagyon sajnálom, hogy sokan az interjúim alapján azt gondolják, panaszkodom folyamatosan – öntötte ki a szívét Késely Ajna az M4 Sport kamerája előtt. – Ami a szívemen, az a számon, és muszáj kiállnom bizonyos dolgokért, mert az én hátamat nem védi pajzsként egy olimpiai vagy világbajnoki arany. Nekem csak Európa-bajnoki aranyam van, és többször tapasztaltam, hogy az nem elég. Próbálok magamért úszni és azokért, akik kiállnak mellettem, innen is nagyon köszönöm nekik.

Nagyon mélyről állt fel Késely Ajna az olimpia után

Késely Ajna tavaly a belgrádi Eb-n szerzett két aranyat 400, illetve 800 gyorson, majd a párizsi olimpia után övsömöre lett, ami miatt nagyon mélyre került.

– Az elmúlt évben inkább civil voltam, mint élsportoló – árulta el Késely Ajna. – Amikor itt vagyok, ebben a közegben, akkor csak az úszás van az életben, de ezt megcáfolta az elmúlt egy év, amikor nem úgy úsztam, mint előtte húsz évig. Megtapasztaltam, hogy lesz életem az úszás után is, és ez mentőövként fenntart a vízen, újra stresszmentesebben úszom, ahogyan gyermekként is tettem.