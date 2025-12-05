Rövidpályás úszó EbKésely Ajnaúszás

„Nekem csak Európa-bajnoki aranyam van, az nem elég” – kifakadt a magyar úszónő

Két magyar úszó volt érdekelt a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság pénteki döntőiben. Késely Ajna harcban volt a harmadik helyért, de végül negyedik lett 800 gyorson, ami után élő adásban öntötte ki a szívét. Szerinte az, hogy ő Európa-bajnok, Magyarországon nem elég, az ő hátát nem védi olimpiai vagy világbajnoki cím. Ugrai Panna nyolcadik lett 100 pillangón.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 20:15
Késely Ajna kiöntötte a szívét: az Európa-bajnoki cím nem elég? Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Késely Ajna sokáig a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetségének számított. 2018-ban három aranyérmet szerzett az ifjúsági olimpián Buenos Airesben, ahol a fiúknál három aranyat és egy ezüstöt szerző Milák Kristóf volt hasonló reménység. Utóbbi a felnőttek között is learatta a babérokat, Milák kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok, világcsúcstartó, mindent megnyert. Ezzel szemben a 24 éves Késely Ajna legnagyobb sikere két Európa-bajnoki cím, ami szerinte kevés Magyarországon.

Késely Ajna negyedik lett a lublini rövidpályás úszó Európa-bajnokságon 800 gyorson
Késely Ajna negyedik lett a lublini rövidpályás úszó Európa-bajnokságon nyolcszáz gyorson. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Erről közvetlenül azután nyilatkozott élő adásban, hogy kicsivel lemaradt a dobogóról a lublini rövidpályás Európa-bajnokságon nyolcszáz gyorson. Késely javarészt a negyedik-ötödik helyen tempózott, a táv felénél két másodpercre volt a harmadik Maya Wernertől. Hatszáz méterhez érve megfelezte a különbséget, közte és Werner között dőlt el a bronz sorsa, a német azonban jobban bírta a hajrát. Késely 8:15,77 perces idővel csapott célba a negyedik helyen.

– Nem lehetek csalódott, mert tudom, honnan jöttem fel, és nagyon sajnálom, hogy sokan az interjúim alapján azt gondolják, panaszkodom folyamatosan – öntötte ki a szívét Késely Ajna az M4 Sport kamerája előtt. – Ami a szívemen, az a számon, és muszáj kiállnom bizonyos dolgokért, mert az én hátamat nem védi pajzsként egy olimpiai vagy világbajnoki arany. Nekem csak Európa-bajnoki aranyam van, és többször tapasztaltam, hogy az nem elég. Próbálok magamért úszni és azokért, akik kiállnak mellettem, innen is nagyon köszönöm nekik.

Nagyon mélyről állt fel Késely Ajna az olimpia után

Késely Ajna tavaly a belgrádi Eb-n szerzett két aranyat 400, illetve 800 gyorson, majd a párizsi olimpia után övsömöre lett, ami miatt nagyon mélyre került.

– Az elmúlt évben inkább civil voltam, mint élsportoló – árulta el Késely Ajna. – Amikor itt vagyok, ebben a közegben, akkor csak az úszás van az életben, de ezt megcáfolta az elmúlt egy év, amikor nem úgy úsztam, mint előtte húsz évig. Megtapasztaltam, hogy lesz életem az úszás után is, és ez mentőövként fenntart a vízen, újra stresszmentesebben úszom, ahogyan gyermekként is tettem.

A nap másik magyar döntőse, Ugrai Panna 57,28 másodperces idővel nyolcadikként csapott célba 100 pillangón. 

Bejutott a szombati döntőkbe Sárkány Zalán világbajnoki címvédőként harmadik idővel férfi 800 gyorson. Zombori Gábor is ott lesz a fináléban 200 vegyesen, aki 1:54,72 perces egyéni csúccsal a nyolcadik helyen jutott tovább. Ábrahám Minna női 100 gyorson 52,08 másodperces országos csúccsal, Hosszú Katinka kilenc éves rekordját megdöntve lett döntős. A férfiak hasonló számában Jászó Ádám a hetedik helyen jutott a fináléba, Németh Nándor holtversenyben nyolcadik lett, így holnap délelőtt szétúszással juthat tovább.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.