Sokkoló hiba a magyarok ellen, ritkán látni ilyen tévedést világversenyen + videó

Eddig nagyszerűen szerepelnek a magyar váltók a lublini rövidpályás úszó Európa-bajnokságon, hiszen ma este, a viadal harmadik napján is lesz döntős magyar csapat, ahogy az első kettőn is volt. Eddig a női 4×50 méteres gyorsváltó hatodik, a mix 4×50 méteres vegyesváltó pedig ötödik lett a lublini Eb-n, most pedig a mix 4×50 méteres gyorsváltó is bejutott a fináléba – igaz, ezt egy elsőre sokkoló technikai hiba is kísérte.

Senánszky Petra mindhárom eddigi döntős magyar váltónak tagja volt a lublini úszó Európa-bajnokságon, még a sokkoló hiba sem zavarta meg. Fotó: WANG XI / XINHUA

A Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Senánszky Petra, Ugrai Panna összetételű 4×50 méteres gyorsváltó az ötödik idővel jutott be a ma este 19 órakor kezdődő programban esedékes döntőbe. A magyar váltó 1:30,42 perces idővel végzett, a megdöbbenést pedig az keltette, hogy a mieinkkel egy futamban szereplő horvátok célba érkezésénél 42 másodperces időt mutatott az óra.

A magyar úszókat csak a „kamu világcsúccsal” előzték meg a horvátok

A horvát váltó neve mellett rögtön fel is villant a világcsúcsot jelző WR-felirat a lublini uszodában, hiszen a 42 másodperc döbbenetes rekord, amire mindenki felkapta a fejét. Miután az ember túl volt az első sokkon, és elkezdte értelmezni a számot, amit a szeme látott, egyből feltűnt, hogy itt valami gond van.

A szám világcsúcsa ugyanis 2022 decembere óta 1:27,33 perc, amit a franciák úsztak a három évvel ezelőtti, ausztráliai világbajnokságon. Az, hogy egy váltó feleennyi idő alatt leússza a 4×50 métert rövid pályán, gyakorlatilag lehetetlen.

És hamar ki is derült, hogy ez nem is lehetséges, a horvátok sem változtak cápákká, csupán meghibásodott az időmérő rendszer Lublinban, ami világversenyen meglehetősen szokatlan. Így a horvát „világcsúcsból” sem lett semmi, a valódi idejük 1:30,88 volt, amivel a magyar váltó mögött, a hetedik helyen jutottak be a döntőbe.