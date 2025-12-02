Európa-bajnok úszónk letaglózó szavai a svájciról, aki ellopta a világcsúcsát

Némi riadalmat keltett a rövidpályás Eb nyitányán, hogy Szabó Szebasztián a kopaszra nyírt kobakján egy jókora sebtapasszal jelent meg. Kiderült, hogy Európa-bajnokunk hajborotválás közben megvágta magát, muszáj volt leragasztani a vérző sebet, de ez nem gátolta meg abban, hogy medencébe ugorjon.

Ábrahám Minna vezérletével a magyar váltó remekelt a lublini úszó Európa-bajnokság nyitónapján. Fotó: Istvan Derencsenyi / European Aquatics

S ha már így tett, Szabó simán bejutott 50 pillangón a szerdai döntőbe. Az elődöntős futamában egyedül a svájci Noé Ponti előzte meg őt, majd rögtön le is pacsiztak egymással. Nem véletlenül: ebben a számban tavaly októberig Szabó tartotta a rövidpályás világcsúcsot, mígnem a svájci megdöntötte azt, és azóta már háromszor meg is javította.

Szabó Szebasztián nem találja Noe Ponti ellenszerét

Ponti most is főleg magával versenyezhet, 21,51 másodperces idővel adta fel a leckét a mezőnynek. Szabó 22,21-nél állította meg az órát, összesítésben a negyedik helyen döntős, szerdán éremért küzdhet.

– Tavaly még én voltam a világcsúcstartó, most már Ponti az, és alaposan meg is javította a rekordot. Már tavaly is nagyon jó volt, és úgy néz ki, hogy nem lehet megfogni – mondta kissé hitehagyottan Szabó a svájciról, aki a párizsi olimpia óta megtáltosodott.

Az Eb első napján több magyar is a döntőkben volt érdekelt. A legközelebb Ábrahám Minna járt a dobogóhoz 400 gyorson, aki hatalmas egyéni csúccsal, 4:01,69 perccel csapott a célba az ötödik helyen. Ugyanebben a fináléban az ugyancsak 19 éves Pádár Nikolett 4:08,62-vel lett nyolcadik.

Sárkány Zalán jobban kezdett az Eb-n, mint tavaly, amikor világbajnok lett

A férfiaknál is volt magyar döntős 400 gyorson, méghozzá Sárkány Zalán, aki Kós Hubert távollétében a legnagyobb magyar esélyes Lublinban, hiszen tavaly világbajnok volt a budapesti rövidpályás viadalon. Igaz, ott Sárkány 800 gyorson szerzett aranyat, és most is ebben a számban vezeti az idei világranglistát. A 400 méter neki inkább csak bemelegítés volt az Eb-n, annak viszont kiválóan sikerült.

Sárkány kedden kétszer is megjavította az egyéni csúcsát 400-on, előbb az előfutamban, majd a döntőben is, ahol már 3:38,03 percet jött, amivel a hatodik helyet csípte meg. Csak viszonyításképpen: a tavalyi vb-n ebben a számban 3:38,59-cel volt hatodik, tehát ahhoz képest több mint fél másodpercet javult.

– Az állóképességem megvan, tudok két hasonló 400 gyorsot egymás után úszni, és mindkettő jobb volt, mint a tavalyi vb-n, ami jó jel a folytatásra – értékelt Sárkány Zalán, aki elsősorban szombaton aranyozhatja be az Eb-t 800-on, ahogy a világbajnokságon is tette.