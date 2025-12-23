Ne vedd be a Sztalinont!

Egyszerű lenne azt gondolnunk, hogy Alfonzó az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után esélyét sem látta annak, hogy a jobb élet lehetséges Magyarországon. Az állambiztonság által megszerzett magánlevelezéséből drámai történet bontakozik ki a szemünk előtt. A humorista minden bizonnyal nem volt tisztában azzal, hogy akinek legbensőbb érzéseiről beszélt, időközben az állambiztonsággal keveredett kapcsolatba.

„Zalai Nándor” – ahogy fedőnevén szerepel a dokumentumokban egy színművész – szintén humorista volt, aki természetesen átadta a szolgálatoknak Alfonzónak azt a levelét, amelyből kiderül: Markos József az 1956-os forradalom idején antiszemitizmust tapasztalt, és attól tartott, ugyanaz történhet vele, mint 1944-ben a vészkorszak idején. Gerő Ernő pártvezető volt az első, aki antiszemitizmussal, sovinizmussal vádolta az október 23-án a fővárosban felvonuló fiatalokat. Gerő a Magyar Dolgozók Pártja első titkáraként aznap este elmondott rádióbeszédében támadta ezzel a hazugsággal a demonstrálókat. Ez katalizálta az eseményeket, hiszen, miközben a fiatalok a rádió előtt azt várták, hogy beolvassák a tizennégy pontjukat, Gerő szónoklatából megtudhatták, hogy „antiszemita fasiszták”. Eközben szó sem volt olyan forradalmi követelésről, amely a zsidókkal bármilyen kapcsolatban lett volna. Egy szabad és független ország vágyott képét vázolták fel a demonstrálók.

Gerő Ernő a Magyar Rádióban 1955-ben. Forrás: Fortepan / Rádió és Televízió Újság

Mindenesetre Alfonzó az 1944-es tapasztalataival, és az abból eredő félelmeivel magyarázta, hogy kint maradt. Csakhogy anyagi nehézségekkel kellett szembesülnie Belgiumban. A belügy II/3 osztálya 5. alosztályának vezetője, Mészáros József rendőrőrnagy feljegyzése szerint Alfonzó 1958 elején adta be a hazatérési kérelmét, majd Mészáros azt is állította, hogy a humorista ennek kapcsán többször is felkereste a magyar követséget, hogy különböző indokokkal pénzt csikarjon ki a diplomatáktól. Mindenesetre különösen hangzik, hogy egy politikai menekült éppen annak az országnak a diplomatáihoz fordul ilyen segítségért, amelyből távozott. Lehetséges ezért, hogy a dokumentumokban összefoglalt történet részben a belgiumi magyar követség agyszüleménye.