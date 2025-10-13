Lugas-exkluzív: Marton Frigyest megzsarolták, mégsem jelentett

A Baranyai Megyei Rendőr-főkapitányság politikai nyomozó osztálya nem tétlenkedett az 1957-es esztendőben. Szándékukban állt, hogy beszervezzenek legalább egy művészt, aki folyamatosan jelenteni fog nekik a pécsi művészvilágról. Az 1956-os forradalom miatt arra a következtetésre jutottak, hogy soha nem volt megbízható ügynökük a pécsi színházban. Nyilván zavarta őket mindaz, ami 1956-ban történt a baranyai városban. Nem csoda, hogy elkezdték a színművészek zsarolásához szükséges adatgyűjtést is. 1957-től ráadásul új fokozatba kapcsolt a megtorlási politika. Ennek köszönhetően a pécsi nyomozások is egyre több információt tártak fel a helyi színművészek 1956-os tevékenységéről.

Nagy fogás készül

Először Galambos György színészre (1922–95) vetették ki a hálójukat – derül ki a korabeli állambiztonsági iratokból. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon Földi Lajos hadnagy zsarolással vette rá a színészt az együttműködésre. A nyomozó egyébként 1951-ben még a Honvéd Központi Gépkocsizó Tiszti Iskolában tanult, majd a forradalom előtt a Dolgozók Ifjúsági Szövetségének propagandaiskoláját végezte el. Az újságírás érdekelte, de 1957–58-ban politikai nyomozóként tevékenykedett. Galambos feltehetőleg a „megdolgozása” és kihallgatása közben ébredhetett rá arra, hogy jóval nagyobb hal is horogra akadhat. Ekkor érdemelhette ki az állambiztonsági figyelmet Marton Frigyes (1928–2002), aki később a rádiókabaré műfajának megújítója lett. Marton a forradalom időszakában a Pécsi Nemzeti Színház megbecsült rendezője volt.

A Pécsi Nemzeti Színház épülete 1976-ban. Forrás: Fortepan / Gábor Viktor

Galambos mellett Földi Lajos kihallgatta Tánczos Tibor színészt (1923–79) is. Természetesen a forradalom idején történtek érdekelték elsősorban. Tánczos úgy emlékezett: Marton már 1956. október 23-án elkezdte szervezni a színházi munkástanácsot, illetve kollégái megválasztották a Pécsi Munkásság Nemzeti Tanácsa és a színház közötti összekötőnek is. Tánczos szerint Marton nem szólalt fel a nemzeti tanácsban, ellenben kiállt egy helyi színészház létrehozása mellett. Ugyanakkor azt is állította, hogy a rendezőnek 1956. november 5-ig lőfegyvere volt.