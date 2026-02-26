Aczélék mattja

És milyen primitív állat vala: diktátor, aki a krumplipaprikást szereti, nem a bélszínt, ízlése sem volt – írta Petri György Kádár Jánosról, és azon tűnődöm, hogy a diktatúra Cipollájának, a bábmester Aczél Györgynek vajon milyen ízlése volt? A magyarok asztalára rántott parizer és krumplileves jutott. S mellé A Szabó család. Rádiójátékba csomagolt propaganda. A lapályizmus diadala, ahogyan Révész Sándor írta.

A lapályizmusból lett aztán lantosizmus, erről szólt a valóságban a rendszerváltásunk, amíg Szabó néniék a Lapály utcában éltek, a Szomszédok örök vesztesei a Lantos utcában. Előbbi egy élhetetlen diktatúrát hazudott kellemessé, utóbbi a demokráciát, a szabadságot tódította rettenetesnek, a folyamatos panaszkodás mögött sunyin-nyíltan visszasírva a régit, a biztosat, a jót, amit csak „az ostoba fasiszták” miatt kell „átkosnak” neveznünk, hiszen „mi komcsik” tudjuk: jó volt az.

Ezeknek a magyaroknak semmi sem jó.

Istenem, istenem, mindig van valami baj. Tizenkilencben apáddal, negyvennégyben a bátyáddal, és most az ellenforradalomkor. A jóisten megsegített bennünket és a kommunisták győztek…

– dünnyögte Szabó néni az egyik részben, pontosan idézem, ezért írom szándékosan kisbetűvel a jóistent, mert Gobbi Hildáék világában a jóisten csak kisbetűvel létezett. A spájzban. Igaz, volt minek örülni, ekkor már nem meglincselték és bebörtönözték, „csak” bebörtönözték, megfigyelték, megzsarolták, beszervezték, az Állami Egyházügyi Hivatalba rángatták a papokat. Nehéz volt „megnevelni a magyarodat”, lassan szoktak csak le arról a csúnya szokásukról, hogy A tőke helyett Istenben higgyenek. „Mikor Peti az elvhű és igen szigorú Solti miniszterhelyettes elvtársnak »Dicsértessék a Jézus Krisztus«–sal köszön, Bandi ereiben megfagy a vér. Csakúgy, mint amikor fia a Parlament épületét templomnak hiszi, és a vörös szőnyegen féltérdre ereszkedve keresztet vet. Az eset a sorozatbeli karakternek és a valóságos alkotóknak egyaránt az állásába kerülhetett volna. Liska Dénes [a Szabó család egyik írója – M. G.] a József Attila Színház dramaturgjaként olykor találkozott a Kádár házaspárral. »Kádárné színházjáró volt, ezért tudta a Dénes, hogy a Kádárné hallgatta a műsort, aki révén nyilván értesült a dologról a Kádár.« Mindenki meglepetésére végül az MSZMP Központi Bizottságának (KB) első titkára tetszéssel fogadta az események ilyetén alakulását” – olvassuk Voloncs Laura egy tanulmányában. Dicsértessék! A legvidámabb barakk világába ez már belefért. Kádár és Aczél nagylelkű volt.