Árva, de mindannyiunké – József Attiláról, akit kiterítettek úgyis

Nem beszélve a könyvekről, az alkotásokról, a betiltott vagy nem javasolt, később meg feledésre ítélt művekről. Számos édesanyát és édesapát börtönbe zártak, kivégeztek, egész családokat internáltak, szétziláltak, emigrációba kényszerítettek, vagy egymás megfigyelésére, esetleges besúgására, feljelentésére kötelezték őket, életveszélyes zsarolásokkal, börtönnel való fenyegetéssel. Közben a hitet, a hagyományos közösségeket kegyetlenül üldözték, szétverték, még a gyónás lehetőségét is elvették (de a terápiáét is, izgalmas ebből a szempontból a pszichológia területe), majd megnehezítették. (Kevesen bíztak, vagy mertek megbízni a papokban, főleg a negyvenes-ötvenes években, s vajon meg lehetett-e, megérte-e nyíltan beszélni a pszichológusokkal, a pszichiáterekkel egy olyan vörös világban, ahol a mosolygós Popper Péter bácsi korábban titkon, pénzért az állambiztonságnak dolgozott?) A kérdés költői.

Közben a magyarság valódi múltját is elvették. Történelmünket jobbára mint vereségek, kudarcok sorozatát tanították, „Hitler utolsó csatlósa”, „mi mindig széthúzók voltunk”, „ez olyan magyaros”, „magyarkodás”, folytathatnám napestig. A métely, a létrontás hatott és máig hat.

A lényeg: a társadalom, a nemzet nagy részét nemcsak megfélemlítették, de gyökértelenné, árvává tették. Legalábbis megkísérelték. Azaz: önmaguk képére alakították. Hiszen a kommunista eszme formálható, formálandó anyagként, viaszbábuként tekint az emberre, így saját táborukra, híveikre vagy inkább hívőikre is.

Ahogyan Frankenstein professzor a teremtményére, de eszünkbe juthat a zsidó mitológia, illetve az irodalom „góleme” – igaz, utóbbit önvédelemből teremtették meg.

A kommunizmus szolgalelkűséget, múlthamisítást, szellemi gyökértelenséget kínált

– szögezte le Adam Michnik lengyel történész, de kereshetünk hivatkozást még balról is, hogy lássuk ezt belülről, marxista, lukácsista szemszögből. Ez a Heller Ágnes-idézet is összecseng mondandómmal: „Rákosiék zsidó származásúak voltak, de nem voltak zsidók. Ez a disztinkció lényeges, ugyanis ha zsidók lettek volna, nem kerülhettek volna ilyen magas pozícióba. A zsidó származás garantálta a gyökértelenséget. A gyökértelen embert könnyű dróton rángatni. Nem tartozik sem a magyarsághoz, sem a zsidósághoz, sem a polgársághoz, sem a proletariátushoz. Senkihez sem tartozik: levegő, nonentitás. Bábu. Könnyen lehet irányítani a háttérből, a zsinórpadlásról, a rendező vagy a forgatókönyvíró tetszése szerint. Retteg, mert minden hatalmát a véletlennek vagy a seggnyalásnak köszönheti.”