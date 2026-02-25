Szegények, gazdagok, még gazdagabbak: a sport mint kitörési pont

Ricardo Izecson dos Santos Leite, ismertebb nevén Kaká 2003-ban érkezett Milánóba. A brazil futballista későbbi edzője, Carlo Ancelotti alig hitt a szemének a Malpensa repülőtéren. „Jól fésült haj, bölcsészszemüveg – komolyan mondom, úgy nézett ki, mint egy Jehova Tanúi-lelkész. Fogtam a fejem… ide hoztunk egy kisfiút, akiről tudtuk, hogy jó családból érkezett, láttuk fényképeken, na, de hogy ennyire eminensen nézzen ki, azt azért nem gondoltuk volna. Másnap az edzőpályán tátva maradt a szám: Kaká mindent megcsinált a labdával, egy az egyben simán lecselezte a kor egyik legjobb védőjét, Alessandro Nestát. Hívtam az ügyvezetőt, Adriano Gallianit, megmondtam neki, hogy egy zsenit sikerült leigazolnunk” – idézte fel az Aranylabdáig meg sem álló Kaká milánói belépőjét az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes edzőfejedelem.

A brazil jófiú története jelentősen elüt a futballistákról alkotott sztereotípiáktól: Kaka értelmiségi családba született, tanárnő édesanya és építészmérnök apa gyermekeként látta meg a napvilágot. A család megengedhette volna magának, hogy költségesebb sport felé irányítsa, de Ricardo (ebből lett később a Kaká „művésznév”) nagyon fiatalon szerelembe esett a labdarúgással. Az ígéretes karrier hamar veszélybe került, Kaká súlyos gerincsérülést szenvedett. Szülei nem csupán lelki támaszt nyújtottak neki, hanem anyagilag is hozzájárultak a gyógykezeléséhez. Felépült, és 2003-tól már nemcsak az őt kezelő magánkórház dolgozói, hanem az európai futballszakértők is megismerték a nevét.

Kaká 2009-ben Budapesten is pályára lépett. Fotó: Korponai Tamás/Nemzeti Sport

Története nem szokványos a futballközegben: a befutott sztárok többsége nem stabil anyagi hátterű család sarja. Hajdan az Aranycsapatban sem sorjáztak az értelmiségi szülők gyerekei, és külföldön sem az elit sportja a labdarúgás. Pelétől Maradonán át Zidane-ig, Messitől Cristiano Ronaldóig hemzsegnek a példák a szegénysorból felkapaszkodott zsenikről. Az ő pályafutásuk igazolja, hogy a sport a társadalmi mobilitás egyik fontos csatornája.

Csak egy cipő ára

A futballban alacsony a belépési költség: egy cipő árát kell megfizetnie a családnak, a többi felszerelést, a sípcsontvédőtől a sportszárig általában az egyesület biztosítja. Az utazási költség, a stábtagok díjazása sem terheli meg a családi kasszát – ez nem mellékes szempont a sportágválasztásnál. Erről is mesélt a Lugasnak egy focistának készülő gyerek édesanyja:

Dénes egészen kiskora óta otthon rugdosta a labdát. Apjának hála a tévében is csak a foci ment… A válogatott és a BL-meccsek. A gyerek megfertőződött a focival, az iskolában azt mondták, hogy van érzéke hozzá. Valahogy kigazdálkodtunk neki egy egész menő cipőt. Na, most elmondom: nyolcvanezerbe került… Más komolyabb költségünk nincs. A klub sokat segít. Ha később úgy döntenénk, hogy belevágunk egy futball-akadémiába, akkor ott tényleg mindene meglesz. Végül is szerencsések vagyunk, hogy nem kerül olyan sokba a gyerek hobbija.

A labda sem két fillér

Dénes édesanyja valóban kiváltságos helyzetben van: Kakától és néhány kivételtől eltekintve a futball nem a felső-középosztály és az újgazdagok játéka. A csapat- és a hagyományos küzdősportágakban még hosszú távon sem befolyásolja a származás az egyén esélyeit. Az ökölvívás szülői szemmel szinte költségmentes; a birkózás és a súlyemelés sem vágja haza a családi kasszát. Vízilabdában az úszástudás és a gömbérzék a jelenlét feltétele, minden más tanulható, és egyik sem termel költséget. Az más lapra tartozik, hogy az uszoda zárt közeg, ahol sokszor a felső középosztály gyerekei a hangadók. Ugyanez nem érvényes a kézilabdára, ahol – talán a cipő kivételével – a teljes felszerelést biztosítja az egyesület. A kosárlabda helyzete speciális, a tizennégy éves Anna édesapja világította meg a lényeget. – Én kosaraztam, hála Istennek, a lányom is nagyra nőtt, és ő is szereti a sportágat. Nálam ez érzelmi kérdés, mindenképpen szerettem volna, ha ő is kosarazik. Mivel szinte minden nagyobb játszótéren van kosárpalánk, magától értetődő volt, hogy beszereztünk egy jobb labdát. Már alsó tagozatban is ügyesen kosarazott, beírattuk egy óbudai klubba. Ott is megállja a helyét. Egy jobb cipő negyven-ötvenezernél kezdődik, ezt természetesen évente megvesszük neki. És van még a labda, ami szintén nem két fillér. Az imént utaltam arra, hogy a játszótereken lehet gyakorolni. Anna szorgalmas, a térre a saját labdáját viszi, ahol nyilván kopik. Általában két évente veszünk neki újat – mondta a szülő.