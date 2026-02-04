Régi arcok új zászló alatt a téli olimpián

Tompa Mihály szigorú ítéletén ma kuncognának a kétezres években honosított sportolók. A „szívet cseréljen az, aki hazát cserél” gondolata már kiment a divatból; a nemzeti romantika költője csak kapkodná a fejét a komikus elemeket sem nélkülöző országváltások láttán. Brazíliára például nem jellemző a hó, ennek ellenére a dél-amerikai ország a téli sportokban is komoly tényező akar lenni: a milánói olimpia előtt honosított két norvég síelőt és egy olasz biatlonost.

Botrány vagy tünet? A régi vágásúak, a megrögzött globalizációkritikusok szerint elfogadhatatlan, hogy a versenyzők honosítása betolakodott az élsportba. Leggyakrabban azzal érvelnek a honosítás ellen, hogy az kiüresíti a nemzetek közötti versengést. De vajon elárulja-e a sportoló a hazáját, ha átigazol, és egy másik országot képvisel? A válasz nem egyértelmű: a többségnél a haza nem romantikus kötődést jelent, hanem intézményi rendszert: sportszövetségek, támogatások, edzők és döntéshozók bonyolult hálózatát.

Ha a sportoló nem tud kiteljesedni a hazájában, akkor próbálkozhat más országban, és lendületbe léphet az adott versenyzőt csábító nemzet sportvezetése.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tisztában van a problémával; ugyan adminisztratív eszközökkel lassíthatja, de soha nem akadályozza meg az országváltást. Az Olimpiai Charta 41. cikke kimondja, hogy ha a sportoló már képviselt egy országot az olimpián, akkor az utolsó hivatalos fellépésétől számítva három évnek kell eltelnie, mielőtt másik ország színeiben indulhat az ötkarikás játékokon. De ez sincs kőbe vésve. Ha a két ország sportvezetése megegyezik, akkor a három év lefaragható abban az esetben, ha a sportoló kettős állampolgár vagy a családi kötődés (szülők, nagyszülők) révén jogosult az indulásra az új ország színeiben, netán az előző olimpiai fellépése alkalmával még kiskorú volt.

A jogszabályi háttér adott, a versenyzők és az őket befogadó országok szívfájdalom nélkül ki is használják a lehetőségeket.

Ennek köszönhetően talált egymásra Lucas Pinheiro Braathen és a Brazil Olimpiai Bizottság. A szlalomsíelő 2023-ig norvég színekben versenyzett, de aztán összeveszett hazája szakszövetségével. Az anyai ágon brazil versenyzőt hevesen ostromolták a brazilok, Pinheiro Braathen azóta már Világkupát is nyert a havat főként csak filmeken látott nemzetnek, és aranyesélyesként várja az olimpiát. A brazilok alaposan körbenéztek a norvég piacon. A szülei révén brazil felmenőkkel rendelkező Christian Oliveira Soevik azért változtatta meg a norvég állampolgárságát, mert a brazilok kedvezőbb nemzetközi versenyzési lehetőséget kínáltak neki. Soevik erősíti a brazil jelenlétet az alpesi sí világában. Az olasz zászlót brazilra cserélő Gaia Brunello esete hasonló, mint Pinheiro Braathené és Christian Oliveira Soeviké. Az ő édesanyja is brazil, és az erős konkurencia mellett azért is hajlott a váltásra, mert úgy érezte, az olaszok nem becsülték meg. A brazil sportvezetés viszont presztízskérdésnek tekinti a téli olimpiai részvételt, Gaia Brunello pedig ennek a haszonélvezője.