Öt év után visszatér a legenda, jöhetnek a holland és brazil sísikerek

Marcel Hirscher az előző évtizedben uralta az alpesisí-világkupát, az osztrák klasszis egymás után rekordot jelentő nyolc alkalommal is megnyerte az összetett pontversenyt. A 2019/20-as idény előtt azonban címvédőként váratlanul, mindössze harmincévesen bejelentette a visszavonulását. Ennél váratlanabb már csak az volt, amikor idén tavasszal Marcel Hirscher közölte: öt kihagyott idény után a 2024/25-ös szezonra visszatér, de nem osztrák zászló alatt, holland édesanyja révén a sínagyhatalomnak egyáltalán nem nevezhető németalföldi ország színeiben síel majd.

Marcel Hirscher mellett Lucas Braathen is új ország színeiben tér vissza (Fotó: Red Bull Content Pool/Jörg Mitter)

– Nagyon fontos volt nekem, hogy ne vegyek el lehetőséget Ausztria tehetséges fiataljaitól – hangsúlyozta Hirscher. A háttérben azonban nem csak ez áll.

Hirscher visszavonulása után saját síléceket kezdett gyártani, ám az osztrák csapat megtiltotta a versenyzőinek, hogy a korábbi klasszis nevével fémjelzett Van Deer léceket használják. Márpedig igen furcsa lett volna, ha Hirscher valamelyik rivális márkát mutogatja a minden bizonnyal nagy érdeklődéssel várt visszatérés során.

Marcel Hirscher visszatérését nem mindenki támogatja

Bár Hirscher visszatérése biztosan nagy érdeklődést vált ki már az első, ausztriai helyszínen is, az osztrák szövetség nem annyira lelkes. A szervezet egyik vezetője, Christian Scherer is azok között volt, akik kritizálták a Nemzetközi Síszövetség (FIS) döntését, mely szerint Hirscher automatikusan szabadkártyát kapott volna az idény valamennyi versenyére. A tiltakozásnak meglett az eredménye: a FIS visszakozott, Hirscher csak a hétvégi, söldeni idénynyitóra kapta meg az indulási lehetőséget, a többi helyszínen saját hatáskörben dönthetnek majd a szervezők.

Az osztrák síző márkája egyébként hazája ellenállása ellenére hamar sikeres lett: Hirscher korábbi nagy riválisa, a norvég Henrik Kristoffersen tavaly Van Deer léceken lett világbajnok műlesiklásban. Ugyanezen a vb-n Ausztria egyetlen aranyérmet sem szerzett, talán ez a fricska még mindig fáj az osztrák szövetség vezetőinek, azt meg még kevésbé szeretnék, ha ez a csúfság az előttünk álló télen Ausztriában, a saalbachi világbajnokságon is megismétlődne.

Brazília klasszis sízője

Nem Hirscher lesz az idény egyetlen nagy visszatérője, egyéves kihagyása után pedig Lucas Braathen is új ország színeiben síel. A huszonnégy éves síző a 2022/23-as idényben norvég színekben nyerte meg a műlesiklás vk-pontversenyét, a tavalyi idény kezdete előtt néhány nappal azonban bejelentette a visszavonulását a norvég szövetséggel való kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva.

Hasonló gondja Braathennek édesanyja szülőhazájában, Brazíliában aligha lesz, a helyi szövetség minden kívánságát lesi majd, cserébe Braathen célja, hogy a 2026-os, milánó-cortinai olimpián megszerezze a 200 milliós ország történetének első téli olimpiai érmét. Ennek érdekében már most Milánó lett a stábjának a bázisa. A csapat neve pedig Braathen anyai családneve nyomán Team Pinheiro, amivel máris sokkal brazilosabb hangzású a projekt.

Míg Hirscher visszatérésével kapcsolatban a hosszú kihagyása miatt szkeptikusak a szakértők, és vannak, akik inkább üzleti, mint sportszakmai döntésnek gondolják, a még mindig csak huszonnégy éves Braathen esetében szinte egyöntetűen azt várják, hogy azonnal újra a közvetlen élmezőny tagja lesz, akár a címvédő svájci Marco Odermatt legnagyobb riválisa

Lindsey Vonn tényleg visszatér?

Lehet, hogy Hirscherrel és Braathennel még nem ér véget a visszatérő klasszisok névsora, ugyanis az amerikai lesiklólegenda, Lindsey Vonn is kacérkodik a visszatéréssel. Vonn Hirscherhez hasonlóan 2019-ben fejezte be pályafutását, de az ő döntése egyáltalán nem keltett akkora meglepetést, hiszen addigra már nem a sikerek, hanem a sérülések sora jellemezte a pályafutását. Az amerikai kiválóság egyelőre nem jelentette be, hogy visszatér, de a közösségi médiában arról posztolt, hogy Söldenben, a nyitóverseny helyszínén edzett.

Sokan ebből arra következtettek, hogy az amerikai is elindul az osztrák helyszínen, csütörtökön azonban Vonn az X-en jelezte, hogy nem lesz jelen személyesen a versenyen. Ez persze nem jelenti azt, hogy az idény későbbi szakaszában sem láthatjuk őt.

Shiffrin a századikra tör, a vőlegénye csak szurkolhat

Vonn-nál a nők közül csak honfitársa, Mikaela Shiffrin nyert több világkupaversenyt. Shiffrin idei fő célja, hogy első versenyzőként, hogy elérje a száz sikert, s ha egészséges marad, akkor szinte garantálható, hogy sikerrel jár, jelenleg ugyanis kilencvenhét győzelemmel tartja a rekordot. Shiffrin pedig a terhelés csökkentése érdekében erre az idényre lemondott a lesiklásról, csak a másik három számban versenyez majd.

A tavalyi, elátkozott szezont Shiffrin sem úszta meg sérülés nélkül, a kihagyott versenyek következtében nem tudta megelőzni az összetett pontversenyben a svájci Lara Gut-Behramit, de vannak, akik sokkal rosszabbul jártak Shiffrinnél. Az amerikai klasszis vőlegénye, Aleksander Aamodt Kilde januári horrorbukása után a teljes 2024/25-ös idényt kihagyja. Két további közelmúltbeli összetett vk-győztes, Alexis Pinturault és Petra Vlhová bízik benne, hogy hamarosan versenyezhet, de Söldenben még egyikük sem állhat rajthoz.

Lesz idén két magyar versenyző is, akinek szoríthatunk a világkupában. A férfiak között az Ausztriából honosított Leitgeb Richard, a női versenyeken Tóth Zita szerepel majd az alpesi sí legrangosabb versenysorozatában.