Elátkozott szezon: Shiffrin is bukott, de nem ő járt a legrosszabbul + videó

Minden szempontból őrült verseny zajlott az olimpiai lejtőn. Cortina d'Ampezzo két évvel a következő téli olimpia előtt a hét végén a női alpesi sízőket látja vendégül, s már az első verseny, a pénteki lesiklás szedte az áldozatokat. Megsérült a példátlan századik világkupa-sikeréhez közelítő Mikaela Shiffrin is, a további olaszországi versenyeket biztosan kihagyja, de még így is jobban járt, mint a látványra sokkal kevésbé veszélyes mutatvány után keresztszalag-szakadást szenvedett Corinne Suter. A versenyt sok megszakítás után befejezték, s a dobogóra öten is felállhattak, a harmadik helyen ugyanis hármas holtverseny alakult ki.

Mikaela Shiffrin ezúttal nem állhatott a dobogóra, öt másik síző viszont igen (Fotó: MTI/AP/Alessandro Trovati)

Az osztrák Stephanie Venier győzelme meglepetés, a második helyezett Lara Gut-Behrami már megkönnyebbült, amikor az egyik harmadik, a lesiklásban legjobbnak számító Sofia Goggia nem előzte őt meg. Goggia mellett két további meglepetésember, Christina Ager és Valérie Grenier ünnepelhetett még a dobogón.

Shiffrin bukása sajnos illik az elátkozott idénybe

Ünneplésről szó sem lehetett Mikaela Shiffrin esetében. Az amerikai síző már vezeti az örökranglistát a vk-győzelmek számában, s reálisnak tűnt, hogy még a 2023/24-es idényben eléri a százas álomhatárt, múlt héten, Jasnában a kilencvenötödik győzelmének örülhetett.