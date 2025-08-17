idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: A mongoloknál is kezdődik!

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
prideHelmut Kulitzmongóliai nagykövet 2025. 08. 17. 11:31

A pokolba vezető út – legyünk egy pillanatra hülyék és naivak! – jószándékkal kikövezett egyik leágazása megérkezett Mongóliába. Kedves mongol ismerőseim egyike értesített, hogy az Európai Unió mongóliai nagykövete, valamint Németország mongóliai nagykövete – bizonyos Helmut Kulitz, legalább itt maradjon fenn a neve – szeretettel invitál augusztus 28-ra, a német követségre, pride fogadásra, öltözék smart casual, vagyis olyan sportosan elegáns.

Négyszer jártam Mongóliában, a szívem csücske lett az az ország, és bátran állíthatom, ha valami, hát egy kis pride úgy hiányzik nekik, mint egy falat kenyér.

Amúgy itt az ideje, hogy a mongolok is kezdjék halálosan komolyan venni az önvédelmüket.

Mondtam már, megismétlem: Ulánbátorban, az egyik legrégebbi buddhista kolostorral szemben már ott áll egy épület bejárata mellett a tábla: Nyitott Társadalom Alapítványok. Ahol ezek megjelennek, el kell kezdeni készülődni az élethalál harcra.

Sajnos ottjártamkor nem tudtam megkérdezni, hogy mégis mi az anyjuk búbánatos… keservit csinálnak ott, mert éppen a Nadam fesztivál ünnepe volt, és minden be volt zárva. De, egyet már biztosan csináltak: Éppen a mongolok egyik legősibb, legszebb hagyományát, a Nadamot már kikezdték, ugyanis elkezdték követelni, miszerint a Nadam egyik csodája, a gyerekek lóversenye nagyon veszélyes, azt be kellene tiltani.

Hát persze. Nyilván. Lassan 900 éve csinálják, ideje betiltani. És bevezetni helyette a hobby horse ridingot, az nem annyira veszélyes, és teljesen nyilvánvaló, hogy egy kretén társadalom kreténjei űzik.)

Jaj, el ne felejtsem! Már azt is elkezdték kitalálni, hogy a mongolok hagyjanak fel az állattenyésztésükkel, mert – most figyelj! – nem regenerálódnak a legelőik, és az bizony nagy baj.

Hát persze. Nem regenerálódnak. Kétezer éve így csinálják, de most majd hirtelen nem regenerálódnak, mert a nyugati kretének és gazemberek kitalálták. Arról nem is beszélve, milyen jó lenne néhány óriás cégnek, ha mostantól az a hárommillió mongol sem a maga előállította húst enné, hanem az ő teleinjekciózott, antibiotikumtól meg mesterséges tápszerektől csöpögő szarát. (Ha valaki azt hinné, ezek csak komplett idióták és nem gátlástalan gazemberek – lásd még az EU terveit az ukrán mezőgazdaság európai piacra engedéséről és az európai mezőgazdasági támogatások megváltoztatását!)

Na, szóval, kedves mongol barátaim, készüljetek! Kezdődik a ti harcotok is ezek ellen.

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkárolyi mihály

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekhalál

Elgázolta a két és fél éves gyermekét az udvaron egy édesapa

Magyar Nemzet avatarja

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu