Soros-bérencek és agyhalottak

Mindenki ismeri a mondást, hogy a téma az utcán hever, csak fel kell venni, szerintem a téma napjainkban a napilapokban hever, csak meg kell találni és meg kell írni. Én egyik nap szemezgettem, és négy személy adott témát a levélírásra. Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és nem utolsósorban az ország narcisztikus beteg embere, Magyar Péter. De vegyük őket sorjában.

Ursula von der Leyen szerint Trump elnöknek semmi keresnivalója az európai demokrácia belügyeiben. Ha az EU-t Európának tekintjük, hiszen országainak nagyobb hányada tagja az Európai Uniónak, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Ursula nemcsak kirekesztő politikát alkalmaz, hanem mint a demokrácia védelmezője, nem tűri, hogy másnak más véleménye legyen, mint a liberális nemzetellenes baloldalnak. Ursulának az a demokrácia, amely azt mondja, amit ő hallani akar, amely szemrebbenés nélkül eltulajdonítaná más ország vagyonát, viszont ő nem tud elszámolni a rá bízott vagyonnal. Vakcina és fegyver. Milliárdokról van szó. Miközben nevetséges módon rajtunk, magyarokon kéri számon a jogállamiságot, ő fütyül rá a legjobban.

Bod Péter Ákos a következő a sorban. Őszintén szólva már nagyon szégyellem, hogy a taxisblokád idején, amikor ő volt az ipari és kereskedelmi miniszter, ott tüntettem mellette a Kossuth téren, azzal a rigmussal, hogy „Tarts ki, Ákos, nem akarunk Balkánt!” Akkor még nem tudtam, hogy szellemisége inkább az SZDSZ-hez állt közelebb, de az MDF oldalán lehetett csak miniszter. Kár volt és csak kárt okozott, része volt az 1994-es bukásban. Most a jobboldali szavazókat, a kormányoldalt levágandó malacnak tartja, hiszen amikor az elhallgatott Tisza-párti megszorításokról beszél, vagy inkább sunyi módon elhallgatja ezeknek a terveknek a létezését, azt találta mondani, hogy „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobbrészt”. Kedves Bod úr, maga nem egy szerencsét hozó újévi malac!

Mark Rutte NATO-főtitkár jobb lenne, ha a karácsonyi ünneppel és az új év kihívásaival foglalkozna, és nem a harmadik világháború kitörésével fenyegetné magából kikelve a világot, elfelejtve azt a valós tényt, hogy a NATO egy védelmi szövetség és a háborúk megakadályozása végett jött létre. De úgy látszik, hogy mint főtitkár, éppen a NATO szabályzatát, alapító okiratát nem volt ideje elolvasni. A karácsonyi ünnepek alatt/után talán jut rá idő.