Bayer Zsolt: Akkor most mi van a bírókkal?

Emlékeznek még? Amikor ez a barom elvesztette a perét az Indexszel szemben, azt írta ki a Facebookjára – ahol él –, hogy ez „a jogállam teljes csődje”, továbbá „ez az ítélet a diktatúrát idézi”.

Hát persze. Ha neki nem tetsző ítélet születik, akkor diktatúra, elveszett jogállam – és természetesen megfenyegeti a bírókat is – mutatom:

„A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Továbbá:

„Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!”

Igen, ezt is ez az idióta barom jelentette ki.