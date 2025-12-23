idezojelek
Bayer Zsolt: Akkor most mi van a bírókkal?

Pompás élvezet lesz nézni ezeknek a pofáját a választás éjszakáján, amikor eltakarodnak.

diktatúraítéletjogállamMagyar Péter 2025. 12. 23.
Emlékeznek még? Amikor ez a barom elvesztette a perét az Indexszel szemben, azt írta ki a Facebookjára – ahol él –, hogy ez „a jogállam teljes csődje”, továbbá „ez az ítélet a diktatúrát idézi”.

Hát persze. Ha neki nem tetsző ítélet születik, akkor diktatúra, elveszett jogállam – és természetesen megfenyegeti a bírókat is – mutatom:

„A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Továbbá:

„Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!”

Igen, ezt is ez az idióta barom jelentette ki.

Most pedig nagy pofával „áll ki” a bírók és a „bírói függetlenség” mellett. Mert most tetszik neki az ítélet. Egy tiszás bíró jogtalan ítélete.

Istenem, micsoda egy beteg állat ez. Egyenesen Örkény Tótékjából lépett elő. Bizony, ez a f... az életre kelt Őrnagy. A „függetlenobjektív” sajtója pedig az az ember, aki, miután az őrnagy ároknak nézi az árnyékot, reggelre árkot ás oda.

Hát így.

Pompás élvezet lesz nézni ezeknek a pofáját a választás éjszakáján, amikor eltakarodnak.

Az Őrnagy például az országból is, más választása nem marad...

               
       
       
       

