Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

Börtönbüntetéssel nézhet szembe Magyar Péter, amiért a bíróságot fenyegette

Gyurcsány Ferenc fenyegető hangnemét idézi meg Magyar Péter, amikor a bíróságokat fenyegeti. A Tisza Párt vezérénél az verte ki a biztosítékot, mert elvesztették a Tisza-adó miatt az Index ellen indított pert. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint az ügynek büntetőjogi következményei lehetnek Magyar Péterre nézve.

Máté Patrik
2025. 09. 30. 17:12
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Ez nem az első eset, hogy Magyar Péter megengedhetetlen hangnemet üt meg az igazságszolgáltatás szereplőivel szemben – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán annak kapcsán, hogy Magyar Péter megfenyegette a bíróságokat. A Tisza vezére azért akadt ki, mert a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az Indexet a Tisza-adó ügyében. 

Budapest, 2025. február 2. Gyurcsány Ferenc pártelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XV., tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2025. február 2-án. MTI/Hegedüs Róbert
Gyurcsány Ferenc gyűlöletkeltését idézi meg Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az alkotmányjogász emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban is fenyegető hangnemet ütött meg, amikor a következőket mondta:

Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!

A szakértő megjegyezte, hogy a Demokratikus Koalíció egykori elnöke, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök egy korábbi, számára kedvezőtlen jogerős ítéletre a Tisza Párt vezéréhez hasonló módon, fenyegető jelleggel reagált, amikor a sukorói telekcsere miatt elítélték egykori embereit

a nyomozó ügyészek, az elmarasztaló ítéletet hozó bírák a bűnösök, míg a most elítéltek ártatlanok.

Gyurcsány akkor azt is leszögezte: „Jön majd egy új kormány és szabadon engedjük őket, és teljes anyagi és erkölcsi kárpótlást fognak kapni.” Ehhez hozzátette: „A bűnös eljárásban részt vevők ellen meg minden törvényes eszközzel fellépünk.”

 

Magyar Péter a bírói függetlenséget veszélyezteti

Ifj. Lomnici leszögezte, hogy a bírói függetlenség a magyar jogrend egyik sarokköve, amelyet az alaptörvény is megerősít. Ezen elv értelmében a bíróságok és bírák külső befolyástól mentesen, kizárólag jogi megfontolások alapján kötelesek eljárni, függetlenül attól, hogy a társadalmi vagy politikai közeg miként vélekedik az adott ügyről. 

Az alaptörvény szerint a magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapul, amelyben a bíróságoknak önálló, alkotmányosan védett szerepük van.

Az alkotmányjogász kiemelte, hogy a hazai igazságszolgáltatás méltóságának és integritásának védelme nemcsak jogi, hanem társadalmi kötelezettség is, mivel a bíróságokba vetett közbizalom egyik alapvető feltétele a jogállam működésének. 

A bírók nyilvános megsértése, különösen alaptalan, bizonyíték nélküli vádak formájában a bírói függetlenséget veszélyezteti, és alkalmas arra, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat megingassa. Az ilyen kijelentések – különösen, ha politikai befolyásoltságot, koncepciós eljárást vagy jogellenes beavatkozást sejtetnek – a jogállamiság intézményes védelme szempontjából különös súllyal esnek latba

– tette hozzá.

A szakértő kiemelte, hogy Magyar Péter fenyegetőzése nem csupán alkotmányellenes, de büntetőjogi következményei is lehetnek. Korábban a néhai Völgyesi Miklós, a legfelsőbb bíróság nyugalmazott tanácsvezető bírája arra mutatott rá, hogy 

a törvény, a hatóságok eljárásának a tekintélyét és annak a tiszteletét akarja megvédeni, és ezért a büntető törvénykönyv a hatósági rendelkezés elleni uszítás bűncselekményét rendeli büntetni. Méghozzá három évig terjedő szabadságvesztéssel.

 

A globalista mainstream érdekeit kiszolgálva buktatná meg a kormányt

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter megjelenésével magasabb szintre került az erőszak a belpolitikában, az alkotmányjogász jelezte: sok hasonlóság van a külföldről importált káoszteremtő módszerekben. Ezeket a hazai ellenzék is rendre alkalmazza, és most leginkább a Tisza Párton érhető tetten.

A mintául szolgálhat a Soros-eszköztár, amiként azt a közelmúltban például Szerbiában vagy korábban Macedóniában és Ukrajnában láthattuk, szélesnek mondható a titkosszolgálatokkal való összejátszástól egészen a parlamenti, akár utcai erőszak alkalmazásáig

– jegyezte meg.

Ifj. Lomnici szerint az egyesült hazai baloldal és a liberálisok akciói több okból is intő jel a magyar demokrácia és a nemzeti szuverenitás szempontjából. Valószínűnek tartja, hogy gondosan – részben külföldön – felkészített és kiképzett emberek is részt vettek abban a kiterjedt akcióban, amelynek célja a kormányerők, illetve az alkotmányos rendszert védő intézmények provokálása. 

Ezen külső erők 2026-ban várható fellépése éppen ezért nemcsak a nemzeti szuverenitás, hanem az alkotmányos rend és a demokratikus értékek védelme szempontjából is rendkívül aggasztó

– rögzítette.

A szakértő szerint az ideológiai doktrínák terjesztése mellett egyre gyakrabban nyúlnak az Alinsky-módszerekhez annak érdekében, hogy radikális eszközökkel destabilizálják a globalista progresszív mainstreammel szembehelyezkedő kormányokat, így a magyar nemzeti kurzust is. 

Mindezt idegen, magukat nemzetek felettinek gondoló szereplők pénzhatalmi érdekeit kiszolgálva, és bármiféle demokratikus felhatalmazás nélkül teszik

– húzta alá az alkotmányjogász.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

