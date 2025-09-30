Börtönbüntetéssel nézhet szembe Magyar Péter, amiért a bíróságot fenyegette

– Ez nem az első eset, hogy Magyar Péter megengedhetetlen hangnemet üt meg az igazságszolgáltatás szereplőivel szemben – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán annak kapcsán, hogy Magyar Péter megfenyegette a bíróságokat. A Tisza vezére azért akadt ki, mert a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az Indexet a Tisza-adó ügyében.

Gyurcsány Ferenc gyűlöletkeltését idézi meg Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az alkotmányjogász emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban is fenyegető hangnemet ütött meg, amikor a következőket mondta:

Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!

A szakértő megjegyezte, hogy a Demokratikus Koalíció egykori elnöke, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök egy korábbi, számára kedvezőtlen jogerős ítéletre a Tisza Párt vezéréhez hasonló módon, fenyegető jelleggel reagált, amikor a sukorói telekcsere miatt elítélték egykori embereit:

a nyomozó ügyészek, az elmarasztaló ítéletet hozó bírák a bűnösök, míg a most elítéltek ártatlanok.

Gyurcsány akkor azt is leszögezte: „Jön majd egy új kormány és szabadon engedjük őket, és teljes anyagi és erkölcsi kárpótlást fognak kapni.” Ehhez hozzátette: „A bűnös eljárásban részt vevők ellen meg minden törvényes eszközzel fellépünk.”

Magyar Péter a bírói függetlenséget veszélyezteti

Ifj. Lomnici leszögezte, hogy a bírói függetlenség a magyar jogrend egyik sarokköve, amelyet az alaptörvény is megerősít. Ezen elv értelmében a bíróságok és bírák külső befolyástól mentesen, kizárólag jogi megfontolások alapján kötelesek eljárni, függetlenül attól, hogy a társadalmi vagy politikai közeg miként vélekedik az adott ügyről.

Az alaptörvény szerint a magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapul, amelyben a bíróságoknak önálló, alkotmányosan védett szerepük van.

Az alkotmányjogász kiemelte, hogy a hazai igazságszolgáltatás méltóságának és integritásának védelme nemcsak jogi, hanem társadalmi kötelezettség is, mivel a bíróságokba vetett közbizalom egyik alapvető feltétele a jogállam működésének.

A bírók nyilvános megsértése, különösen alaptalan, bizonyíték nélküli vádak formájában a bírói függetlenséget veszélyezteti, és alkalmas arra, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat megingassa. Az ilyen kijelentések – különösen, ha politikai befolyásoltságot, koncepciós eljárást vagy jogellenes beavatkozást sejtetnek – a jogállamiság intézményes védelme szempontjából különös súllyal esnek latba

– tette hozzá.