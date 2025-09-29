  • Magyar Nemzet
Magyar Péter szintet lépett: már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó

A Tisza-vezér azért dühös, mert nem kötelezte helyreigazításra a bíróság az Indexet a Tisza-adó ügyében.

Munkatársunktól
2025. 09. 29. 16:16
Fotó: Hatlaczki Balázs
Az Indexre és a bíróságra is rátámadt Magyar Péter; a Tisza-vezér dühét az váltotta ki, hogy nem kötelezte helyreigazításra a portált a bíróság a Tisza-adó ügyében. Magyar Péter szerint az Index „orbáni propagandalap”, az ítélet pedig „a diktatúrákat idézi”, amiből azt vezette le, hogy „ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni”. A Tisza elnöke úgy fogalmazott: „a mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Mint arról a Magyar Nemzet is hírt adott, az Index számolt be kiszivárgott információk alapján arról, hogy milyen adóemelésekre készülnek Magyar Péterék: olyan adórendszert vezetnének be, amely minden magyar számára súlyos veszteséget jelentene. A többkulcsos Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban. Egy átlagfizetést kereső ember húszezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Egy tanár harmincezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Míg egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.

A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó 9 százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének 20-30-40 százalékos adóval való megsarcolását is tervezik.

Bár hivatalosan cáfolni igyekeztek az adóemelési terveket, Magyar Pétert a saját emberei buktatták le. A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemcsak azt fecsegte ki, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mond el mindent a választóknak, mert ha kiderülne az igazság, akkor megbuknak, hanem azt is, hogy sok kérdésben nincs önálló véleményük, ezekben a kérdésekben az Európai Néppárt álláspontja irányadó. 

Surányi György volt jegybankelnök a Rákosmenti Tisza-sziget fórumán tartott előadásában pedig arról beszélt, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, az anyák adómentességét és azt is elmondta, hogy a Magyar Péter által többször beígért áfacsökkentést sem tartja megvalósíthatónak.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője utóbbi kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiszások amatőr módon próbálják eltüntetni az internetről a számukra kellemetlen felvételeket. 

FRISSÍTÉS! Az Index kapcsolódó, szolgálati közleményként kiadott cikke kitért arra, hogy a bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz áfa perköltséget kell fizetnie az Indexnek. A tárgyalást politikai performansz kísérte a Fővárosi Törvényszéken és a közösségi médiában. A bíróságon 20–30 aktivista próbált nyomást gyakorolni a bíróságra, eredménytelenül. „Ezzel egy időben a közösségi médiában Magyar Péter újabb lejárató kampányt indított lapunk ellen. Az Index elvárja Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan kérjen elnézést szerkesztőségünktől, megfenyegetett munkatársainktól, törölje azokat a rágalmazó posztokat, amelyekkel teleszórta a közösségi médiát a bírósági ítélet előtt.”
 

