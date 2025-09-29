Amatőr módon titkolnák az igazságot Magyar Péterék + videó

Nagyon amatőr, megpróbálták eltüntetni az internetről a tiszások azokat a felvételeket, amelyeken Surányi György az édesanyák adóvisszatérítése ellen és a rezsicsökkentés eltörlése ellen beszél – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a felvételek egy részét a közösségi oldalán megosztotta.

Magyar Péterék próbálják titkolni az adóelképzeléseiket (Forrás: Facebook)

Péter, hiába próbáljátok törölni ezeket a felvételeket az internetről, mi lementettük. És hiába próbáljátok meg titkolni, hogy adóemelésre és a rezsicsökkentés eltörlésére készültök, mi tudjuk nagyon jól

– üzente Magyar Péternek Deák Dániel. Emlékeztetett: a Tisza Párt alelnöke már lebuktatta őket.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, rejtélyes kezek eltüntették Magyar Péter tanácsadójának, Surányi Györgynek a Tisza-adót leleplező szavait. A Rákosmenti Tisza-sziget fórumán tartott előadásában Surányi elárulta, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, az anyák adómentességét, és azt is, hogy a Magyar Péter által többször beígért áfacsökkentést sem tartja megvalósíthatónak.

Azonban akármennyire is igyekszik Magyar Péter és a Tisza Párt eltüntetni az igazságot a magyarok elől, szokás szerint megint elfelejtettek valamit: az internet nem felejt.

Bár a videómegosztóról eltüntethetik az eredeti videót, a másolatok továbbra is elérhetők maradnak, így nem tudják meggátolni az igazság terjedését.

Mindeközben Tarr Zoltán nem csak azt árulta el, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mond el mindent a választóknak, mert ha kiderülne az igazság, akkor megbuknak, hanem azt is, hogy sok kérdésben nincs önálló véleményük, ezekben a kérdésekben az Európai Néppárt álláspontja irányadó. Mint kiderült, számos olyan dolog van, amelyben a Magyar Péter és pártja Brüsszel utasításait követik. Azonban ez nem meglepő, hiszen Brüsszel évek óta rendszeresen kritizálja a magyar kormány stratégiai intézkedéseit, amihez a mindenkori ellenzék lelkesen asszisztál.

Emlékezetes, hogy Magyar Péterék olyan adórendszert vezetnének be, amely minden magyar számára súlyos veszteséget jelentene. A többkulcsos Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban.

Egy átlagfizetést kereső ember húszezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben.

Egy tanár harmincezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Míg egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.