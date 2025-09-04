Tisza-adóTarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

Tisza-adó: normál esetben most vége lett volna a Tisza Pártnak + videó

Magyar Péterék szintjéről sehol a világon nem tudtak még felállni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:32
Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)
„Egy normális politikai klímában most érne véget a Tisza Párt története” – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője még a Tranziton ezzel utalt a Tarr Zoltán által bevallott dolgokra, mint az, hogy a Tisza Párt adót emelne, valamint hogy titkolózniuk kell a magyarok előtt, mert ha kiderülnének a terveik, akkor megbuknának.

Strasbourg, 2024. október 9. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője felszólal a magyar elnökségi programról szóló vitán az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Nem tudok olyan példát mondani az elmúlt évekből vagy évtizedekből, […] nemcsak Magyarországon, hanem Európában vagy világszerte, hogy egy párt megnyerte volna a rákövetkező évben leendő választásokat úgy, hogy közben azt mondta, hogy be fogjuk csapni az embereket, mert ők valójában ezt mondták

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Titkolóznak, mert az igazságtól megbuknának

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.


Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

