Tisza-adó: normál esetben most vége lett volna a Tisza Pártnak + videó

„Egy normális politikai klímában most érne véget a Tisza Párt története” – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője még a Tranziton ezzel utalt a Tarr Zoltán által bevallott dolgokra, mint az, hogy a Tisza Párt adót emelne, valamint hogy titkolózniuk kell a magyarok előtt, mert ha kiderülnének a terveik, akkor megbuknának.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Nem tudok olyan példát mondani az elmúlt évekből vagy évtizedekből, […] nemcsak Magyarországon, hanem Európában vagy világszerte, hogy egy párt megnyerte volna a rákövetkező évben leendő választásokat úgy, hogy közben azt mondta, hogy be fogjuk csapni az embereket, mert ők valójában ezt mondták

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Titkolóznak, mert az igazságtól megbuknának

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.