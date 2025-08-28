Szentkirályi AlexandraFideszTarr Zoltán

Tarr Zoltán elszólta magát a Tisza-adóról + videó

Hazudnak reggel, éjjel, meg este.

2025. 08. 28. 15:29
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője MTI/Illyés Tibor
– Na, ez a legdurvább lebukás, amit mostanában láttam. Itt az igazság a Tisza-adóról, hazudnak reggel, éjjel, meg este – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke, hozzátette, hogy hiába hazudik Magyar Péter, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy nyilvános fórumon szólta el magát.

– A Tisza hozza magával a progresszív adózást, ami a magyarok többségének adóemelést jelent. 

Mindezt pedig a legdurvább balliberális módszerrel tennék: sunnyogva, a választásokig eltitkolva a valódi szándékukat.

Tarr Zoltán ugyanis azt mondta a Tisza etyeki fórumán, hogy erről a választásokig nem szabad beszélni – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.

„Gyurcsányék idejéből emlékezhetünk is, hogy milyenek voltak ezen a sávok. Nem azért dolgozott több millió magyar ember keményen az elmúlt 15 évben és építettük fel közösen az alacsony adókra és adókedvezményekre épülő Magyarországot, hogy Magyar Péteréket ideküldjék Brüsszelből, szétverjenek mindent és a legsötétebb gyurcsányi időket hozzák vissza” – olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

