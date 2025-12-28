Tudja, mi az a tamagocsi?

A technológia fejlődése nemcsak a mindennapjainkat, hanem a szókincsünket is alapjaiban formálta át – írja a Kemma. Számos, a kilencvenes és kétezres évek elején még mindennapi kifejezés ma már inkább nosztalgia, ami sokak számára egy letűnt digitális korszak emlékét idézi fel.

A technológia fejlődésével a zenehordozó és -lejátszó eszközök is megváltoztak – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A hírportál összegyűjtött hat olyan szót és fogalmat, amelyek egykor meghatározták a hétköznapokat, ma viszont már egyre ritkábban halljuk őket.

Tamagocsi és társai

Ma már nehéz elképzelni, hogy ez a kis kvarcjáték mekkora őrületnek számított. Akinek volt, az igazán „menőnek” számított. A tamagocsiban „lakó” digitális kisállatot gondozni kellett, különben bizony „meghalt”.

Volt ugyan rajta reset gomb, de sokan úgy élték meg, hogy a kis digitális kedvencük végleg eltávozott, ezért nem is kezdték elölről a játékot.

Olyannyira komolyan vették, hogy egyes országokban tamagocsi-temetők és tamagocsi-menhelyek is működtek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)