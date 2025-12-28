Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

nosztalgiatamagocsidigitálistechnológia

Tudja, mi az a tamagocsi?

A technológia fejlődése számos olyan kifejezést hozott, ami ma már inkább nosztalgia.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 16:05
Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A technológia fejlődése nemcsak a mindennapjainkat, hanem a szókincsünket is alapjaiban formálta át – írja a Kemma. Számos, a kilencvenes és kétezres évek elején még mindennapi kifejezés ma már inkább nosztalgia, ami sokak számára egy letűnt digitális korszak emlékét idézi fel.

Homeowner is inserting cd into the cd deck with his fingers to play music from his favorite cd player unit, vintage concept, soft and selective focus.
A technológia fejlődésével a zenehordozó és -lejátszó eszközök is megváltoztak – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A hírportál összegyűjtött hat olyan szót és fogalmat, amelyek egykor meghatározták a hétköznapokat, ma viszont már egyre ritkábban halljuk őket.

 

Tamagocsi és társai

Ma már nehéz elképzelni, hogy ez a kis kvarcjáték mekkora őrületnek számított. Akinek volt, az igazán „menőnek” számított. A tamagocsiban „lakó” digitális kisállatot gondozni kellett, különben bizony „meghalt”.

Volt ugyan rajta reset gomb, de sokan úgy élték meg, hogy a kis digitális kedvencük végleg eltávozott, ezért nem is kezdték elölről a játékot.

Olyannyira komolyan vették, hogy egyes országokban tamagocsi-temetők és tamagocsi-menhelyek is működtek.

Ha kíváncsi a többi szóra és fogalomra, ide kattintva megtalálja a Kemma cikkében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu