Tudja, mi az a tamagocsi?

A technológia fejlődése nemcsak a mindennapjainkat, hanem a szókincsünket is alapjaiban formálta át – írja a Kemma. Számos, a kilencvenes és kétezres évek elején még mindennapi kifejezés ma már inkább nosztalgia, ami sokak számára egy letűnt digitális korszak emlékét idézi fel.
A hírportál összegyűjtött hat olyan szót és fogalmat, amelyek egykor meghatározták a hétköznapokat, ma viszont már egyre ritkábban halljuk őket.
Tamagocsi és társai
Ma már nehéz elképzelni, hogy ez a kis kvarcjáték mekkora őrületnek számított. Akinek volt, az igazán „menőnek” számított. A tamagocsiban „lakó” digitális kisállatot gondozni kellett, különben bizony „meghalt”.
Volt ugyan rajta reset gomb, de sokan úgy élték meg, hogy a kis digitális kedvencük végleg eltávozott, ezért nem is kezdték elölről a játékot.
Olyannyira komolyan vették, hogy egyes országokban tamagocsi-temetők és tamagocsi-menhelyek is működtek.
Ha kíváncsi a többi szóra és fogalomra, ide kattintva megtalálja a Kemma cikkében.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!