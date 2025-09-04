Így fosztaná ki a középosztályt Magyar Péter milliárdos közgazdásza

– A pofátlanságnak nincs határa Magyar Péternél! – jelentette ki Vitályos Eszter a közösségi oldalán. A kormányszóvivő rámutatott, hogy a Tisza-adót nem más dolgozta ki, mint egy milliárdos közgazdász, Dálnoki Áron. Magyar Péter házi közgazdásza nemcsak magasabb adóval akarja sújtani a dolgozó magyarokat, de rácáfolt a Tisza Párt egy újabb hangzatos ígéretére, ugyanis Magyar Péter gazdasági programírója gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Forrás: Facebook

Dálnoki Áron családja 74 milliárdos vagyonnal rendelkezik – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter a luxus közgazdász vagyoni helyzetére. Majd hangsúlyozta:

Miközben ő maga milliárdos és budai villákban él, azt találta ki, hogy a középosztály és minden dolgozó ember fizessen több adót!

Magyar Péter és csapata mindezt el akarta titkolni, de lebuktak – emlékeztetett a kormányszóvivő.

Nekik milliárdok. Nektek Tisza-adó

– emelte ki. Vitályos Eszter rámutatott: így akarják kifosztani a középosztályt.

Tarr Zoltán nemcsak a Tisza-adót kotyogta ki

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.