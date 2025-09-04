Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártDálnoki ÁronTisza-adó

Így fosztaná ki a középosztályt Magyar Péter milliárdos közgazdásza

Szerették volna titokban tartani a Tisza-adót, de lebuktak, mutatott rá Vitályos Eszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:18
Forrás: Facebook/Vitályos Eszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A pofátlanságnak nincs határa Magyar Péternél! – jelentette ki Vitályos Eszter a közösségi oldalán. A kormányszóvivő rámutatott, hogy a Tisza-adót nem más dolgozta ki, mint egy milliárdos közgazdász, Dálnoki Áron. Magyar Péter házi közgazdásza nemcsak magasabb adóval akarja sújtani a dolgozó magyarokat, de rácáfolt a Tisza Párt egy újabb hangzatos ígéretére, ugyanis Magyar Péter gazdasági programírója gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Borítókép: Dálnoki Áron (Forrás: Facebook)
Forrás: Facebook

Dálnoki Áron családja 74 milliárdos vagyonnal rendelkezik – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter a luxus közgazdász vagyoni helyzetére. Majd hangsúlyozta: 

Miközben ő maga milliárdos és budai villákban él, azt találta ki, hogy a középosztály és minden dolgozó ember fizessen több adót!

Magyar Péter és csapata mindezt el akarta titkolni, de lebuktak – emlékeztetett a kormányszóvivő.

Nekik milliárdok. Nektek Tisza-adó

– emelte ki. Vitályos Eszter rámutatott: így akarják kifosztani a középosztályt.

Tarr Zoltán nemcsak a Tisza-adót kotyogta ki

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Dálnoki Áron és Magyar Péter (Forrás: Facebook/Vitályos Eszter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu