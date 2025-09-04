Dálnoki ÁronTisza-adóáfaMagyar Péter

Itt az újabb pofon, a tiszás szakértő szerint felelőtlenség, amit Magyar Péter csinál

Újabb ígéret borult a Tisza Pártnál: Dálnoki Áron, a párt gazdasági programírója az etyeki fórumon felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét. Szavai szembemennek Magyar Péter korábbi vállalásával, miszerint kormányra kerülésük után azonnal mérsékelnék az alapélelmiszerek áfáját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 9:16
Borítókép: Dálnoki Áron (Forrás: Facebook)
Újabb arculcsapás a Tisza-szavazóknak: a Mandiner cikke szerint Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port kavart etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.

 

Ennyit az áfacsökkentésről

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt

a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfa kulcsát.

Dálnoki ezzel ellentétes kijelentését itt nézheti vissza:

