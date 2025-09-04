Itt az újabb pofon, a tiszás szakértő szerint felelőtlenség, amit Magyar Péter csinál

Újabb arculcsapás a Tisza-szavazóknak: a Mandiner cikke szerint Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port kavart etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.

Ennyit az áfacsökkentésről

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt

a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfa kulcsát.

Dálnoki ezzel ellentétes kijelentését itt nézheti vissza:

Borítókép: Dálnoki Áron (Forrás: Facebook)