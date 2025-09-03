Dálnoki ÁronMultifaktoringMagyar Péter

Mesés vagyonnal rendelkezik Dálnoki Áron, a Tisza-adó megalkotója

Komoly üzleti érdekeltségekkel és jelentős vagyonnal bír Dálnoki Áron, aki megalkotta a Tisza Párt adóemelési programját. Dálnoki így tökéletesen illeszkedik a Tisza Párt budai milliárdosokból verbuválódó vezetőségébe.

2025. 09. 03. 12:59
Dálnoki Áron Forrás: Facebook
Lenne miből kigazdálkodnia a 33 százalékos szja-kulcsot Dálnoki Áronnak. Érdekeltségeit és ingatlanvagyonát megnézve ugyanis kiderül, hogy Magyar Péter adópolitikai szakértője, aki az Index értesülései szerint a kidolgozója volt a Tisza brutális adóemelési tervezetének, milliárdos – írta meg az Ellenpont

Dálnoki Áron és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

Az oknyomozó portál kiemelte, hogy a Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe. Ugyanis a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. Emellett Dálnoki felesége, egy bizonyos Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.

Dálnoki-Bolgár Judit édesapa nem más ugyanis, mint a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa.

A Dálnoki-Bolgár házaspár ennek a hatalmas vagyonnak a haszonélvezőiként jelentős üzleti befolyáshoz jutott. A házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.

A nyilvántartás szerint Dálnokiéknak három nagy méretű ház és egy lakás is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben. Emellett a nem kevésbé exkluzív Perényi úton is felbukkan egy magas színvonalú lakóparki lakás a család érdekeltségében. A nevükre bejegyzett három ház és két lakás együttes értéke a környék négyzetméterárai alapján (jócskán) meghaladja az egymilliárd forintot. Önmagában a jelenleg családi fészekként használt, mértéktartónak legkevésbé sem nevezhető, saját portával ellátott, természetvédelmi övezet mellett fekvő, extrapanorámás villájuk értéke is megközelíti az egymilliárd forintot.

A család bejegyzett ingatlanjai között két lakást is találhatunk, egy II. kerületit, illetve egyet a III. kerület egyik legfelkapottabb környékén, a Perényi utcában. Itt egy garzonlakás is százmilliós tétel.

Dálnokiék tehát egyértelműen illeszkednek a Tisza Párt budai milliárdosokból verbuválódó vezetőségébe. Így mondhatni testhezálló, hogy a bérből és fizetésből élőket sújtó adók emeléséről szóló tanulmány elkészítésében aktívan közreműködött.

 

Borítókép: Dálnoki Áron (Forrás: Facebook)

 

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Népmese

Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

Csépányi Balázs avatarja

Mocskos tempó…

