Magyar Péter és pártja átverte a saját szavazóit is

Olcsó átverés, drága adózási rendszer – így akarták bevezetni a Tisza-adót. Átverés, összevissza beszéd, káosz – ez jellemzi a Tisza Párt kommunikációját a Tisza-adó ügyében – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. Mint a kormánypárti politikus emlékeztetett, a Tisza Párt néhány hónapja megszavaztatta saját híveivel a kilencszázalékos, egykulcsos szja-t, amelyről Magyar Péter azt ígérte, hogy a szavazás eredménye programponttá válik. Ehhez képest nemrég

kiszivárgott egy dokumentum a párt belső köreiből, amely egészen másról árulkodott: a Tisza gazdasági programja valójában egy többkulcsos, 15–22–33 százalékos szja-rendszerre épül.

Ez azt jelenti, hogy már a jelenlegi átlagkereset után is jelentősen magasabb adót kellene fizetni, vagyis egy olyan adóemelési tervről van szó, amely szöges ellentétben áll mindazzal, amit korábban saját szavazóiknak ígértek – mutatott rá a politikai igazgató.

Illusztráció (Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala)

Orbán Balázs kiemelte: sokáig próbálták letagadni a dokumentum hitelességét, majd jött az újabb hideg zuhany: az etyeki fórumon Tarr Zoltán, a párt alelnöke, és Dálnoki Áron, a gazdasági kabinet vezetője nyíltan beszélt a terveikről. Először Dálnoki győzködte a tagságot a progresszív adó előnyeiről, majd megszavaztatta annak támogatását a jelenlévőkkel. Ezt követően

Tarr elismerte, hogy valóban vannak ilyen terveik, de erről jelenleg nem beszélhetnek nyilvánosan, hiszen előbb „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Most pedig az került napvilágra, hogy a Tisza vezetése tisztában van azzal, hogy amit terveznek, élesen szembemegy az emberek akaratával, ezért nem kommunikálják:

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

A videó nyilvánosságra kerülése után a párt már nem tudta tovább tagadni a nyilvánvalót: elismerték, hogy valóban többkulcsos adórendszerben gondolkodnak. Magyar Péter pedig megfenyegetett minden újságírót, aki le merte írni a lebukásuk történetét – idézte fel Orbán Balázs.

Hozzátette, Magyar Péter és pártja átverte a saját szavazóit is, azonban még a választások előtt fény derült a terveikre.

Kiszolgálnák a brüsszeli akaratot: adót emelnének, csökkentenék négymillió ember jövedelmét és eltörölnék a családtámogatásokat. Ezt nem fogjuk hagyni!

– fogalmazott a politikai igazgató.