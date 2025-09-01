Berezelt a tiszás Tarr Zoltán, nem mer nyilatkozni a botrányos vallomása után + videó

Kínos elszólásai után nem mer megszólalni a sajtónak Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője. Magyar Péter legfontosabb embere még a balliberális Telexnek sem nyilatkozott az arcpirító elszólásai után. Mint ismert, Tarr Zoltán az etyeki fórumon arról beszélt, hogy vannak dolgok, amiket nem mondhatnak el, különben elbuknák a választást. Ugyanezen a fórumon azt is mondta, hogy előbb választást kell nyerni, aztán bármit csinálhatnak.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere tehát nyíltan kimondta, hogy a kampányban bármit hazudhatnak, a választási éjszakán pedig elfelejthetik mindazt.

Tarr Zoltán fórumán a Tisza Párt tervezett brutális adóemeléséről is kikotyogtak néhány olyan információt, amelyet meg akartak tartani maguknak.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– fogalmazott, amelyre Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán.

Egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Magyar Péterék adórendszerében szinte minden magyar munkavállaló adója emelkedne, akár százezrekkel is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

A videóból tudhatjuk, hogy eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót

– hangsúlyozta a Fidesz budapesti frakcióvezetője.

De vajon mi az, amit még eddig nem mondtak el, és amibe már a választások előtt belebuknának?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető szerint ezek olyan dolgok, amikre a megrendelés Brüsszelből érkezik, Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől. – A bevándorlási paktum aláírása és a bevándorlók szétosztása. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével. A háború folytatása és Ukrajna európai uniós csatlakozása Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével. A magyar gazdák és a magyar mezőgazdaság tönkretétele Raskó György módra. LMBTQ-törvény, gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével – vetette fel Szentkirályi Alexandra a témákat, mint esetleges ügyek, amelyekről nem akar beszélni a Tisza Párt a választások előtt.

Magyar Péterék felülmúlják Gyurcsányékat, ők már a választások előtt lebuktak, hogy meg kell nyerni a választásokat, aztán utána mindent lehet

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: a magyarok átlátnak a Tiszán, nincsen szükségünk egy bábkormányra.