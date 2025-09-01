Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Magyar PéterTisza PártTisza-adó

Berezelt a tiszás Tarr Zoltán, nem mer nyilatkozni a botrányos vallomása után + videó

A Tisza Párt már a választások előtt elárulja, hogy hazudni fognak és megtévesztik az embereket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 17:06
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kínos elszólásai után nem mer megszólalni a sajtónak Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője. Magyar Péter legfontosabb embere még a balliberális Telexnek sem nyilatkozott az arcpirító elszólásai után. Mint ismert, Tarr Zoltán az etyeki fórumon arról beszélt, hogy vannak dolgok, amiket nem mondhatnak el, különben elbuknák a választást. Ugyanezen a fórumon azt is mondta, hogy előbb választást kell nyerni, aztán bármit csinálhatnak.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere tehát nyíltan kimondta, hogy a kampányban bármit hazudhatnak, a választási éjszakán pedig elfelejthetik mindazt.

Tarr Zoltán fórumán a Tisza Párt tervezett brutális adóemeléséről is kikotyogtak néhány olyan információt, amelyet meg akartak tartani maguknak.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– fogalmazott, amelyre Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. 

Egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Magyar Péterék adórendszerében szinte minden magyar munkavállaló adója emelkedne, akár százezrekkel is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán

A videóból tudhatjuk, hogy eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót

– hangsúlyozta a Fidesz budapesti frakcióvezetője. 

De vajon mi az, amit még eddig nem mondtak el, és amibe már a választások előtt belebuknának?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető szerint ezek olyan dolgok, amikre a megrendelés Brüsszelből érkezik, Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől.  – A bevándorlási paktum aláírása és a bevándorlók szétosztása. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével. A háború folytatása és Ukrajna európai uniós csatlakozása Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével. A magyar gazdák és a magyar mezőgazdaság tönkretétele Raskó György módra. LMBTQ-törvény, gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével – vetette fel Szentkirályi Alexandra a témákat, mint esetleges ügyek, amelyekről nem akar beszélni a Tisza Párt a választások előtt.

Magyar Péterék felülmúlják Gyurcsányékat, ők már a választások előtt lebuktak, hogy meg kell nyerni a választásokat, aztán utána mindent lehet

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: a magyarok átlátnak a Tiszán, nincsen szükségünk egy bábkormányra. 

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő pedig arra mutatott rá, hogy Gyurcsány Ferenc is ugyanazt csinálta, amit most Magyar Péter.

Szerintem fölháborító, megdöbbentő és a magyar politika hagyományaival teljesen ellentétes – legalábbis azt reméltük, hogy majd ez így lesz –, hogy egy politikai erő, akinek van támogatottsága, nyíltan arra készül, és már a választások előtt el is mondja, hogy becsapja a választóit

– hangsúlyozta Lázár János közlekedési és építési miniszter. Rámutatott, hogy aki rájuk szavaz, biztos lehet abban, hogy hazudtak neki. Aki a Tisza Pártnak fogja adni a szavazatát, ma abban a biztos tudatban teheti meg, hogy a Tisza Párt vezetői hazudtak neki arról, hogy mi lesz az ország sorsa a következő években, a következő évtizedekben.

