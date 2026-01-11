Eltűnt egy fiatal magyar labdarúgó

Országos körözést rendeltek el a Baktalórántháza VSE labdarúgója, Jónás Kevin Edvárd ügyében, akinek január 10-én veszett nyoma. A 13 éves sportoló tartózkodási helye azóta ismeretlen, a rendőrség nagy erőkkel keresi a rejtélyes módon eltűnt fiút – írja az Origo.

Eltűnt fiatal focistáért aggódnak a csapattársai. Forrás: Rendőrség

Eltűnt, és semmi életjelet nem ad magáról

A Baktalórántháza VSE sportközössége aggódva figyeli ifjú focistájuk felkutatásának fejleményeit, az ügyön a hatóságok is gőzerővel dolgoznak.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy aki a közzétett fénykép alapján felismeri a 13 éves fiút vagy érdemi információval rendelkezik a hollétéről, haladéktalanul hívja a 06-42/352-134-es telefonszámot.

A bejelentéseket emellett a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón is várják a nap 24 órájában. Mivel minden apró részlet sorsdöntő lehet, a hatóságok hangsúlyozzák, hogy a segítségnyújtás anonim módon is megtehető.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)