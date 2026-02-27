Hann lebukása a manipulációs kerekasztalt is végleg leleplezte

Évek óta zajlik az a folyamat, hogy a baloldalhoz köthető kutatóintézetek közvélemény-kutatásoknak álcázott manipulatív felmérési eredményekkel próbálják megtéveszteni a választópolgárokat. Magyar Péter és a Tisza Párt 2024-es színre lépésével a jelenség új fázisba lépett: egyes kutatóintézetek másfél éve már összehangoltan végzik a társadalom átverését, lényegében erre a célra hozták létre az úgynevezett manipulációs kerekasztalt. Ennek a társaságnak a tagjai, a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, a Republikon, a Závecz Research és az Idea Intézet megkezdte a Tisza szisztematikus felülmérését azzal a céllal, hogy a választókkal elhitessék: Magyar Péterék toronymagas esélyesei a 2026-os országgyűlési választásoknak.

A baloldali közvélemény-kutatók már számos alkalommal elszólták magukat, ám Hann Endréék lebukásával nyilvánvalóvá vált, hogy mi történik a háttérben.

Robbant a bomba

De nézzük, mi is történt csütörtökön. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bejelentette, hogy a birtokába került a Medián valódi januári felmérése, amely köszönőviszonyban sem volt a cég által publikált felméréssel. Egyértelműen kiderült: Hann Endréék a valós adatokat meghamisították. A Medián sajtóban publikált számai szerint ugyanis a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon állt. A valódi, vagyis a nem kozmetikázott felmérés alapján azonban a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt.

Hann Endre: Igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások

Most itt a manipulációra, az adathamisításra a kézzelfogható bizonyíték, de korábban is akadtak erre utaló elszólások.

Hann Endre például már 2022-ben, a 444-en megjelent cikkben is hasonló módszerekről beszélt. A Medián vezetője akkor úgy fogalmazott: „Rám úgy tekintenek, hogy talán én vagyok, aki leginkább képes a pofájukba vágni a helyzetet, de igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások. De nem mindig lehet tudni, hogy hogyan.”

Hann mellett a – ma gyakran a Tisza házi intézeteként emlegetett – 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel is döbbenetes információkkal szolgált. Arról beszélt, hogy a 2022-es választások előtt volt egy kutatói tanács nevű intézmény, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre közvélemény-kutatók meghívásával, hogy beszéljék át, mi a helyzet. Ennél súlyosabb állítása is volt Rónának, ami szó szerint így hangzott: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.”