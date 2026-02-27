Magyar Péterhann endretisza pártróna dániel

Hann lebukása a manipulációs kerekasztalt is végleg leleplezte

Végleg lerántotta a leplet a baloldali közvélemény-kutató cégek által, a közvélemény megtévesztésére létrehozott manipulációs kerekasztal működéséről a Medián valódi januári felmérésének nyilvánosságra kerülése. Kiderült, a Hann Endréék által publikált adatoknak semmi köze a valósághoz, azokat politikai célokból egyszerűen meghamisították. Elszólások már korábban is voltak a koordináltan működő cégek vezetőinek részéről, összeállításunkban most ezeket vesszük sorra.

Évek óta zajlik az a folyamat, hogy a baloldalhoz köthető kutatóintézetek közvélemény-kutatásoknak álcázott manipulatív felmérési eredményekkel próbálják megtéveszteni a választópolgárokat. Magyar Péter és a Tisza Párt 2024-es színre lépésével a jelenség új fázisba lépett: egyes kutatóintézetek másfél éve már összehangoltan végzik a társadalom átverését, lényegében erre a célra hozták létre az úgynevezett manipulációs kerekasztalt. Ennek a társaságnak a tagjai, a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, a Republikon, a Závecz Research és az Idea Intézet megkezdte a Tisza szisztematikus felülmérését azzal a céllal, hogy a választókkal elhitessék: Magyar Péterék toronymagas esélyesei a 2026-os országgyűlési választásoknak. 

 

A baloldali közvélemény-kutatók már számos alkalommal elszólták magukat, ám Hann Endréék lebukásával nyilvánvalóvá vált, hogy mi történik a háttérben.

Robbant a bomba

De nézzük, mi is történt csütörtökön. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bejelentette, hogy a birtokába került a Medián valódi januári felmérése, amely köszönőviszonyban sem volt a cég által publikált felméréssel. Egyértelműen kiderült: Hann Endréék a valós adatokat meghamisították. A Medián sajtóban publikált számai szerint ugyanis a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon állt. A valódi, vagyis a nem kozmetikázott felmérés alapján azonban a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt.

Hann Endre: Igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások

Most itt a manipulációra, az adathamisításra a kézzelfogható bizonyíték, de korábban is akadtak erre utaló elszólások.

Hann Endre például már 2022-ben, a 444-en megjelent cikkben is hasonló módszerekről beszélt. A Medián vezetője akkor úgy fogalmazott: „Rám úgy tekintenek, hogy talán én vagyok, aki leginkább képes a pofájukba vágni a helyzetet, de igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások. De nem mindig lehet tudni, hogy hogyan.”

Hann mellett a – ma gyakran a Tisza házi intézeteként emlegetett – 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel is döbbenetes információkkal szolgált. Arról beszélt, hogy a 2022-es választások előtt volt egy kutatói tanács nevű intézmény, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre közvélemény-kutatók meghívásával, hogy beszéljék át, mi a helyzet. Ennél súlyosabb állítása is volt Rónának, ami szó szerint így hangzott: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.”

Róna Dánielék elsőként mértek Tisza-előnyt

Maradjunk is a 21 Kutatóközpontnál. Később, 2024 őszén ugyanis éppen Róna Dániel intézete hozott nyilvánosságra elsőként olyan felmérést, amely szerint Magyar Péterék átvették a vezetést a pártok versenyében. A cég vezetője aznap, 2024. október 23-án az Egyenes Beszédben magyarázkodott a Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatásuk miatt. 

Kifejtette: csak azért vezet Magyar Péter pártja a biztos szavazók körében, mert a Tisza-szavazók lelkesek, aktívak és elkötelezettek. A Fidesz azonban még mindig jobban áll a teljes népesség körében. Róna a hibahatárra is hivatkozott, mondván, hogy a Tisza és a Fidesz között két százalékpont a különbség, de a hibahatár a biztos szavazók között négy százalékpont, mert ez nem is a teljes minta, csak a kétharmada a mintának.

Bárki megnézheti a magyarázkodást, a videón 2:05-től kezdődik:

Aznap még a Partizán stúdiójába is ellátogatott Róna Dániel, ahol folytatta a magyarázkodást. Ott úgy fogalmazott: „Ha feltesszük azt a kérdés, hogy meg tudja-e szólítani a fideszeseket Magyar Péter, akkor a válasz az, hogy tavasz óta csak pár tízezer embert tudtak megszólítani.”

Manipulációról beszélt Hann Endre

A 21 Kutatóközpont után aztán a Mediánnál is fordult a trend, 2024 novemberében náluk is Magyar Péterék lettek a legnépszerűbbek. Igaz, Hann Endre akkor is lebuktatta saját magukat, a Klubrádió műsorában ugyanis félrevezetőnek nevezte felmérési eredményüket. A Medián vezetője előbb arról beszélt, hogy nem Magyar Péterék erősödtek, hanem a Fidesz gyengült, de a kormánypárti szavazók nem „áramlottak át” a Tiszához, csupán elbizonytalanodtak. Hann ezt követően azt fejtegette, hogy a Fidesz látszólagos gyengülése az elmúlt másfél évtizedben mindig abban mutatkozott meg, hogy valamivel kevesebb volt a biztos szavazójuk. Majd így folytatta: „Most is kevesebb, ezért van olyan nagy különbség a választani tudó biztos szavazók körében. Ugye ezt emelik ki a hírek, ezt a 11 százalékos különbséget, ami azért egy kicsit félrevezető, mert egy kisebb mintarészre vonatkozik, ezért nagyobb a hibahatára is.” Hann Endre a műsorban ismét elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint unalmas volt, amíg a kutatócégek hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték. Senki nem figyelt akkor rájuk. Ám amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek. Hann úgy fogalmazott: a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra. A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt erősödéséhez.

Nem Hann az egyetlen

Hann mellett érdemes megemlíteni Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét, a Gyurcsány-kormány egykori SZDSZ-es államtitkárát, aki 2025 elején, egymás után két műsorban is úgy nyilatkozott, hogy a felmérések nem feltétlen fedik a valóságot.

Január 13-án az ATV Egyenes beszéd című műsorában a dombóvári időközi választás kapcsán azt mondta: „vannak olyan helyzetek, amikor a hangulat olyan egy országban, hogy elsöpri az éppen aktuális politikai erőt, és ez a hangulat most nincs.” Tíz nappal később szintén az ATV-ben nyilatkozott Horn Gábor. Nem sokkal előtte közölt a Republikon egy friss kutatást, ami a Tisza Párt 7 százalékos előnyét mérte. Az intézet vezetője azonban cáfolta a saját kutatásukat. – Borzasztó nagy jelentősége van az országos hangulatnak. Ha a Tisza tényleg vezetne 8-10 százalékponttal, mint ahogy szerintem nem vezet, én döntetlen körüli eredményt látok, akkor mindegy lenne – hangsúlyozta Horn. Azt is megerősítette, hogy „a Fidesz őrzi a saját bástyáit erőteljesen, őrzi a szavazóit”.

A vallomással felérő mondatok a videón 7:14-től hangzanak el.

Lényegében ezt az álláspontját erősítette meg Horn 2025. január 29-én az ATV Aktuál című műsorában is. Úgy fogalmazott: „Én egy ilyen választások előtt jóval azért a legfontosabbnak a teljes népességet gondolom. A teljes népességben körülbelül döntetlen az állás. Én most azt látom, hogy körülbelül azonos kiterjedésű a fideszes stabil szavazóbázis, és azonos ez az ellenzéki, a Magyar körül csoportosuló bázis. Ami különbség, az az, hogy jelenleg, és ez új elem, hogy a fideszes szavazóbázisnál jóval aktívabb a Magyar-féle szavazóbázis.”

Teljesen világos ezek után, hogy az említett közvélemény-kutatók nem a politikai pártok valós erőviszonyait mutatják be a nyilvánosságnak, hanem manipulált adatokkal meg akarják téveszteni a választópolgárokat.

 


Dömötör Csaba: Nemzetközi vonatkozása is van a Medián hamis közvéleménykutatási adatainak

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

