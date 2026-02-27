Furcsa horrorkaravánt fogtak a rendőrök az M1-es autópályán + fotók

Változatos módokon felmálházott autók és szerelvények tűnnek fel a hazai sztrádákon nyugat–kelet irányú nemzetközi forgalomban, a vezetőik minél kisebb üzemanyagköltség mellett maximális haszonnal igyekeznek megoldani a szállítási feladatokat, mit sem törődve a szabályokkal és a súlyos biztonsági kockázatokkal. Ezúttal azonban lebukott az égnek álló orrú Dacia Dusterrel igyekvő román állampolgár, aki egy – a vontató járműhöz eleve túlméretes – kéttengelyes tréleren szállított egy régi Opel Merivát, illetve mögötte még négy IBC tartályt.

Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

Utóbbiak közül azonban a két hátsó már lelógott volna az utánfutóról, ezért adta magát az ötlet: az úgyis útitársnak szegődő acél zártszelvényekből sok spannifer segítségével toldást készített a derék sofőr, és azokra kerültek fel a raklapon álló köbös tartályok. A rendőrök szerint több mint 1,4 tonnával volt nehezebb e horrorkaraván a Dacia forgalmijában engedélyezettnél, így lepakolással és 780 ezer forint bírsággal végződött a fuvar. Hagyján, hogy a rakomány takarta a lámpákat és a rendszámot, de az esetlegesen belengő utánfutóval esélye sem lett volna a könnyű Dusternek.