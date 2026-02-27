autós hírM1-es autópályaDacia Dustertúlsúlyos járműszerelvényhorrorkaraván

Furcsa horrorkaravánt fogtak a rendőrök az M1-es autópályán + fotók

Aligha ilyen hajmeresztő módon megpakolt, bőven túlsúlyos utánfutó vontatására tervezték a Dacia Dustert.

2026. 02. 27. 10:16
Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Változatos módokon felmálházott autók és szerelvények tűnnek fel a hazai sztrádákon nyugat–kelet irányú nemzetközi forgalomban, a vezetőik minél kisebb üzemanyagköltség mellett maximális haszonnal igyekeznek megoldani a szállítási feladatokat, mit sem törődve a szabályokkal és a súlyos biztonsági kockázatokkal. Ezúttal azonban lebukott az égnek álló orrú Dacia Dusterrel igyekvő román állampolgár, aki egy – a vontató járműhöz eleve túlméretes – kéttengelyes tréleren szállított egy régi Opel Merivát, illetve mögötte még négy IBC tartályt. 

Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

Utóbbiak közül azonban a két hátsó már lelógott volna az utánfutóról, ezért adta magát az ötlet: az úgyis útitársnak szegődő acél zártszelvényekből sok spannifer segítségével toldást készített a derék sofőr, és azokra kerültek fel a raklapon álló köbös tartályok. A rendőrök szerint több mint 1,4 tonnával volt nehezebb e horrorkaraván a Dacia forgalmijában engedélyezettnél, így lepakolással és 780 ezer forint bírsággal végződött a fuvar. Hagyján, hogy a rakomány takarta a lámpákat és a rendszámot, de az esetlegesen belengő utánfutóval esélye sem lett volna a könnyű Dusternek.

Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu