Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Változnak a furgonok szabályai, milliós bírságok a láthatáron

Nyártól eltűnnek az országutakról és sztrádákról a szinte éjjel-nappal vezető, zombi kisáruszállító sofőrök.

2026. 02. 19. 8:44
Fotó: Volkswagen
Július elsejétől jelentősen változnak az Európai Unióban a közlekedési jogszabályok: a 2,5–3,5 tonna közötti kishaszonjárművekbe kötelező lesz digitális tachográfot beépíteni, mely a jármű sebessége mellett a sofőr kötelezően előírt vezetési és pihenőidőit is rögzíti, annak be nem tartása esetén pedig a tagállamokban – így hazánkban is – több százezres, meghamisítás esetén pedig akár több millió forintos bírságok kiszabása várható. Fontos megkötés, hogy a GEN2V2 okostachográf beszerelése és használata csak a nemzetközi forgalomban részt vevő, illetve kabotázs (nem az adott országban honos fuvarozást végző) vezetőknek lesz kötelező. 

Fotó: VDO

A 3,5 tonna feletti haszonjárművek, illetve kamionok szegmenséből már jól ismert sofőrkártyás tachográf alkalmazása nyártól nem csak az új, hanem a már forgalomban lévő furgonok, kisteherautók, trélerek és más kishaszonjárművek üzemeltetőit is érinti. Mentességet élveznek a szabályozás alól azok, akik kizárólag belföldi (ez esetben magyarországi) árufuvarozást végeznek, nem kereskedelmi áruszállítással foglalkoznak, illetve nem hivatásos sofőrként saját célra visznek árut (például zöldségesek, bútorkészítők stb.). Szigorú szabályok vonatkoznak a kormány mögött tölthető napi munkaidőre (legfeljebb 9 óra, négy és fél óránként 45 perces szünettel), illetve a heti munkarendre, a menetíró adatait pedig legalább egy évig tárolni kell. 

Fotó: Kreszváltozás.hu

Az új EU-s előírásokat nemcsak a piaci versenyfeltétek egységesítése, hanem az áruszállító munkavállalók szociális helyzetének, illetve a közlekedés biztonságának javítása is indokolta, hiszen az országokon keresztül szinte éjjel-nappal kormány mögött ülő, fáradt és dekoncentrált vezetők nálunk is sok gondot okoztak az országutakon és sztrádákon. Ugyanakkor a szigorítás nem érinti a legfeljebb kilenc személy szállítására alkalmas, sokszor vendégmunkásokat fuvarozó mikrobuszok vezetőit, akik szintén óriási távokat tesznek meg egyhuzamban, pihenés nélkül. Várhatóan az intézkedés bevezetése után nagyobb kereslet lesz furgonos váltósofőrökre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

