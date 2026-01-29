Minimum a táblák szerint engedélyezett 70 km/h-s sebességgel haladt egy Opel Vivaro furgon a 46-os főúton Gyomaendrőd és Mezőtúr között, amikor a tetőcsomagtartójáról lezuhant egy létra, és kevésen (a felvétel beküldője szerint centiken) múlt, hogy eltalálja a szemközti sávban érkező autót. Szerencsére nagy követési távolsággal érkezett a kamerás kocsi, biztonsággal meg tudott állni az úttesten felé csúszó létra előtt, de érdemes feltenni a kérdést: mi történik, ha más ütemben érkezik valaki, és a szélvédőt betörve dárdaként csapódik be a rosszul (lazán meghúzott hevederrel vagy gumipókkal) rögzített létra? Amúgy a furgon sofőrje észre sem vette az incidenst, a felvétel készítője szedte össze a létrát, majd a rajta szereplő céget azonosítva hívta fel a brigádot, hogy nem hagytak-e el valamit. Ezután visszamentek a munkaeszközért, de számíthatnak arra, hogy a felvétel alapján a rendőrség eljárást indít a balesetveszélyes mulasztás miatt. A videó folytatásában látható egy másik, XIII. kerületi eset is, ami a kanyarodási szabályok megszegése miatt karambollal végződött.
Vérfagyasztó jelenet a 46-os úton: lezuhant egy létra a furgon tetejéről + videó
Tizedmásodperceken múlt a tragédia, miközben a hanyag szakik észre sem vették, hogy elhagytak valamit.
