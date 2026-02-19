Otthon Start Programingatlanpiachitelezés

Otthon start: friss adatok, melyik korosztály és mennyiért vásárol

A rendszerváltozás óta nem látott sikert hozott a fix, három százalékos lakáshitel-konstrukció. Az Otthon start program keretében, augusztus és év vége között már 25 ezer kedvezményes kölcsönt folyósítottak, és összesen 37 ezer fiatal jutott közelebb saját lakáshoz. A program nem csak a hitelpiacot pörgette fel, hanem az albérlet- és ingatlanárak emelkedését is fékezte.

2026. 02. 19. 12:13
A rendszerváltozás óta nem volt hasonlóan sikeres hitelprogram – fogalmazott a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a az Otthon start programról készült tanulmány adatait is ismertette. 

Otthon start program
Az Otthon start program részeként a bankok által folyósított fix 3 százalékos kölcsönök száma mostanra elérte a 25 ezret / Fotó:  Kurucz Árpád

Ezek a legfrissebb adatok az Otthon start programról

Mint elmondta, átfogó jelentés készült az Otthon Start programról, amelynek augusztus és december 31. közötti adatai szerint 

a pénzintézetek által már folyósított fix 3 százalékos kölcsönök száma mostanra elérte a 25 ezret. Minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak, az Otthon start program eddig összesen 37 ezer fiatalnak segített a lakásszerzésben.

A program legfontosabb adatairól elhangzott: 

  • a kedvezményes hitelt felvevők átlagéletkora 34 év, 
  • a hitelfelvevők 80 százaléka 40 év alatti, 
  • 70 százalék 35 év alatti,
  • az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint,
  • az átlagos futamidő pedig 21,5 év.

Ezek a program hatásai

Mint Gulyás Gergely mondta, a programnak láthatóan pozitív hatása volt az albérletpiacra, ugyanis stagnálnak az árak, holott korábban éveken keresztül folyamatosan emelkedtek. De az ingatlanárak növekedése is lassult, kisebb volt, mint egy évvel ezelőtt. Megjegyezte: azok a feltételezések, amelyek azt gyanították, hogy felrobbannak az ingatlanárak, valótlanok voltak. Szerinte mindez köszönhető annak is, hogy rögzítettek a négyzetméteráraknak és magának az ingatlanáraknak is a felső határát. Az Otthon start  hitelprogram sikerét figyelembe véve a kormány úgy véli, a kezdeményezés fenntartása továbbra is indokolt.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője az Otthon start program idei hatásairól azt mondta,

a következő időszakban arra számítanak, hogy fokozatosan nő a lakásépítések száma, a tavalyi Lakhatási Tőkeprogram, illetve az ősszel elindított Otthon Start program miatt ugyanis rengeteg új projekt kerül piacra, 

amelyek lakásainak átadása folyamatosan növeli a statisztikákat. A nagy, több száz lakásos beruházások fő színhelye elsősorban Budapest, de az alacsonyabb ár miatt a vidéki nagyvárosok szerepe is felértékelődhet. 

