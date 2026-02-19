Otthon start: friss adatok, melyik korosztály és mennyiért vásárol

A rendszerváltozás óta nem volt hasonlóan sikeres hitelprogram – fogalmazott a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a az Otthon start programról készült tanulmány adatait is ismertette.

Az Otthon start program részeként a bankok által folyósított fix 3 százalékos kölcsönök száma mostanra elérte a 25 ezret / Fotó: Kurucz Árpád

Ezek a legfrissebb adatok az Otthon start programról

Mint elmondta, átfogó jelentés készült az Otthon Start programról, amelynek augusztus és december 31. közötti adatai szerint

a pénzintézetek által már folyósított fix 3 százalékos kölcsönök száma mostanra elérte a 25 ezret. Minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak, az Otthon start program eddig összesen 37 ezer fiatalnak segített a lakásszerzésben.

A program legfontosabb adatairól elhangzott:

a kedvezményes hitelt felvevők átlagéletkora 34 év,

a hitelfelvevők 80 százaléka 40 év alatti,

70 százalék 35 év alatti,

az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint,

az átlagos futamidő pedig 21,5 év.

Ezek a program hatásai

Mint Gulyás Gergely mondta, a programnak láthatóan pozitív hatása volt az albérletpiacra, ugyanis stagnálnak az árak, holott korábban éveken keresztül folyamatosan emelkedtek. De az ingatlanárak növekedése is lassult, kisebb volt, mint egy évvel ezelőtt. Megjegyezte: azok a feltételezések, amelyek azt gyanították, hogy felrobbannak az ingatlanárak, valótlanok voltak. Szerinte mindez köszönhető annak is, hogy rögzítettek a négyzetméteráraknak és magának az ingatlanáraknak is a felső határát. Az Otthon start hitelprogram sikerét figyelembe véve a kormány úgy véli, a kezdeményezés fenntartása továbbra is indokolt.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője az Otthon start program idei hatásairól azt mondta,

a következő időszakban arra számítanak, hogy fokozatosan nő a lakásépítések száma, a tavalyi Lakhatási Tőkeprogram, illetve az ősszel elindított Otthon Start program miatt ugyanis rengeteg új projekt kerül piacra,

amelyek lakásainak átadása folyamatosan növeli a statisztikákat. A nagy, több száz lakásos beruházások fő színhelye elsősorban Budapest, de az alacsonyabb ár miatt a vidéki nagyvárosok szerepe is felértékelődhet.