Ébredezik év eleji álmából a lakáspiac

Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére a Zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint visszatértek a lakáskeresők.

Utoljára 2023 közepén fordult elő, hogy egy hónap alatt kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, mint idén januárban, az ingatlanérdeklődések számát tekintve ugyanakkor a hónap második felében már élénkülés volt tapasztalható

– mondta Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője. Az évkezdésre jellemző kivárást a Zenga.hu-val kapcsolatban álló ingatlanértékesítők is érzékelték, ám az év további részében már erősödést várnak.

Arra a kérdésre, hogy milyennek érzékelték a januárt a korábbi várakozásaikhoz képest, a válaszadók kétharmada mondta azt, hogy kevesebb lakást és házat adott el, mint azt előzetesen várta.

A jövőbe tekintve azonban már optimistábbak az értékesítők, kevesebb mint tíz százalékuk nyilatkozott csak úgy, hogy kevesebb ingatlant fog eladni idén, mint tavaly, és a megkérdezettek hatvan százaléka szerint erősebb lesz az idei év, mint a tavalyi volt.

– Tavaly országosan nagyjából 130 ezer lakóingatlan cserélhetett gazdát, ami az elmúlt tíz év tapasztalata alapján közepes mennyiségnek számít. Idén a fellendülés megkezdődött, adatainkból az derül ki, hogy

a potenciális vásárlók főként az Otthon start program feltételeinek megfelelő ingatlanokat keresik, és vidéken látható most nagyobb érdeklődés

– emelte ki a Zenga.hu szakértője.

Hogy az idei év valóban erősebb lesz-e, mint a tavalyi volt, azt olyan tényezők is befolyásolják, mint az állami támogatási programok, a gazdaság teljesítménye, a jövedelmek és a kamatok alakulása, valamint a befektetők viselkedése – írja a portál közleménye.

A Zenga.hu felhasználói körében végzett felmérés szerint az Otthon start program iránti érdeklődés még mindig nagy, különösen a 25-35 éves korosztályban, miközben a program hatására emelkedni kezdett a lakásépítések száma is. Az új fejlesztések indításának emellett a Lakhatási tőkeprogram is adhat egy lökést, melynek hatásai idén már érezhetők lesznek.

Szakértői várakozások szerint a GDP-növekedés idén nagyobb lehet a korábbi évek átlagánál, a kamatok terén pedig a szakértők az év további részében kamatvágást várnak, jóllehet a lakáspiacot most egyértelműen az Otthon start program fix 3 százalékos lakáshitele uralja.

– Az adásvételek számának felfutása ellen szól viszont a 2025-ben bekövetkezett jelentős lakásáremelkedés, melynek eredményeként az árak megelőzék a potenciális vásárlók fizetőképességének erősödését és reálértéken, vagyis az inflációhoz viszonyítva is nagyon magasan vannak – véli Futó Péter.