Orbán BalázsBrüsszelKijevTisza Pártorosz energia

Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel

A Tisza Párt együttműködik Brüsszellel és Kijevvel Magyarország érdekeivel szemben – írja Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 11:07
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus Facebook-bejegyzése szerint a Tisza összejátszik Kijevvel és Brüsszellel: Münchenben jóváhagyták az ukrán vezetés tervét, amely az olajszállításokon keresztül helyezne nyomást hazánkra. 

Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel (Fotó: AFP)
Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel (Fotó: AFP)

Münchenben jóváhagyták az ukránok tervét, hogy az olajszállításokon keresztül zsarolják Magyarországot. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állnak a magyarokkal szemben! A magyarok nem akarnak többet fizetni az energiáért!

– olvasható a politikus bejegyzésében.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

A Tisza képviselői Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 18 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu