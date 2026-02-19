A politikus Facebook-bejegyzése szerint a Tisza összejátszik Kijevvel és Brüsszellel: Münchenben jóváhagyták az ukrán vezetés tervét, amely az olajszállításokon keresztül helyezne nyomást hazánkra.
Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel
A Tisza Párt együttműködik Brüsszellel és Kijevvel Magyarország érdekeivel szemben – írja Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.
Münchenben jóváhagyták az ukránok tervét, hogy az olajszállításokon keresztül zsarolják Magyarországot. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állnak a magyarokkal szemben! A magyarok nem akarnak többet fizetni az energiáért!
– olvasható a politikus bejegyzésében.
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)
