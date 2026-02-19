giannimikigianni annonilizsicsár miklósmagyarnemzet. humagyarszakemberműsornappali

Gasztrokalandra indul Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós – mutatjuk, hol követhetik az izgalmas műsort!

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós országjárásra indulnak a magyar gasztronómia jegyében, felfedezik a legjobb hazai ízeket, manufaktúrákat, amelyeket be is mutatnak egy érdekfeszítő tévéműsorban. Gianni, a Magyarországon élő olasz gasztronómiai szakember nem vállalkozik kevesebbre, mint hogy profizmusával, elkötelezettségével és humorával elénk tárja a legjobb hazai termelők széles kínálatát, olyanokét, akik valóban minőséget gyártanak. Kövesse velünk a műsort a Magyar Nemzet, a Mindmegette, és a Hír TV felületein!

Munkatársunktól
2026. 02. 19. 11:44
Fotó: Mediaworks
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Önnel is előfordult már, hogy a kovászos kenyér, amit vett, nyomokban sem tartalmazott kovászt, vagy a kézművesnek hirdetett sajt nyikorgott a foga alatt? A kínálatban eligazodni sokszor nem egyszerű feladat. Az sem mindig könnyű, hogy megtaláljuk azokat a hazai termelőket, akik valóban minőségi termékeket gyártanak. A Mindmegette két, a gasztronómiában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal segít most abban, hogy megismertessük a legjobb hazai termelőket. 

A szakemberek heteken át járják az országot, felkutatva a legjobb termelőket, és még a határon túli magyar lakta területekre is ellátogatnak. Gasztroműsorukat a Mindmegette.hu-n, a Magyarnemzet.hu-n és a Hír TV-n láthatják majd a nézők. A Mindmegette.hu-n február 24-én jön az első rész, amelyben kovászos kenyereket kóstolnak majd.

Ez a műsor más lesz, mint az eddigi gasztroműsorok. Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek – jelentette ki Gianni Annoni.

Minden részben feltűnik majd egy szakember is, aki segítséget ad nekik. 

– A Mindmegette szerkesztőségében több termékből, kenyérből, sonkából előteszteltünk és kiválasztottuk a legjobb hármat, amit aztán Gianniék egy vakteszten megkóstoltak, és döntöttek, hogy szerintük melyik a legjobb – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója, aki minden adásban szerepel majd. – Élmény volt két ilyen gasztroszakemberrel együtt dolgozni, mint Gianni és Miki. A szakmai tudásuk vitathatatlan, és még a humoruk is jó.

Az első epizódban a kovászos kenyereken lesz a hangsúly. A premier február 22-én 11.05-től lesz látható a Hír TV-n, míg a Mindmegette.hu-n február 24-én 16.30-tól debütál az adás.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.