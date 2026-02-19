Gasztrokalandra indul Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós – mutatjuk, hol követhetik az izgalmas műsort!

Önnel is előfordult már, hogy a kovászos kenyér, amit vett, nyomokban sem tartalmazott kovászt, vagy a kézművesnek hirdetett sajt nyikorgott a foga alatt? A kínálatban eligazodni sokszor nem egyszerű feladat. Az sem mindig könnyű, hogy megtaláljuk azokat a hazai termelőket, akik valóban minőségi termékeket gyártanak. A Mindmegette két, a gasztronómiában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal segít most abban, hogy megismertessük a legjobb hazai termelőket.

A szakemberek heteken át járják az országot, felkutatva a legjobb termelőket, és még a határon túli magyar lakta területekre is ellátogatnak. Gasztroműsorukat a Mindmegette.hu-n, a Magyarnemzet.hu-n és a Hír TV-n láthatják majd a nézők. A Mindmegette.hu-n február 24-én jön az első rész, amelyben kovászos kenyereket kóstolnak majd.

Ez a műsor más lesz, mint az eddigi gasztroműsorok. Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek – jelentette ki Gianni Annoni.

Minden részben feltűnik majd egy szakember is, aki segítséget ad nekik.

– A Mindmegette szerkesztőségében több termékből, kenyérből, sonkából előteszteltünk és kiválasztottuk a legjobb hármat, amit aztán Gianniék egy vakteszten megkóstoltak, és döntöttek, hogy szerintük melyik a legjobb – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója, aki minden adásban szerepel majd. – Élmény volt két ilyen gasztroszakemberrel együtt dolgozni, mint Gianni és Miki. A szakmai tudásuk vitathatatlan, és még a humoruk is jó.

Az első epizódban a kovászos kenyereken lesz a hangsúly. A premier február 22-én 11.05-től lesz látható a Hír TV-n, míg a Mindmegette.hu-n február 24-én 16.30-tól debütál az adás.