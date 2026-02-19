Súlyosabb büntetést indítványozott az ügyészség a csilis fertőtlenítőszerrel kínzó börtönorvosnak és társainak

Az egykori orvos és társa csilipaprikás fertőtlenítőszert alkalmazva okoztak fájdalmat a fogvatartottaknak. A harmadik elkövető tudott erről, de feletteseinek nem szólt. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést indítványozott.
Az ítéleti tényállás lényege szerint az egyik vádlott az orvosi vizsgálatok indokolatlan igénybevételétől vissza akarta tartani a fogvatartottakat, ezért kezdeményezte az orvosnál, hogy folyékony fertőtlenítőszerbe csilipaprika-koncentrátumot keverjenek, és a vizsgálatoknál az eszközöket, illetve a gumikesztyűt ezzel fújja be az orvos. A koncentrátumot az időközben jogerősen elítélt társuk szerezte be. Az orvos 2022. szeptemberében két fogvatartottat megvizsgált, amellyel égő, maró fájdalmat okozott, illetve szédültek és köhögtek.
A rendeléseken orvosírnokként jelen volt harmadik elkövető tudott a fertőzött folyadékról, de a bűncselekményről parancsnokának, az intézetet vezető főtisztnek nem jelentett. A vádlott azért, hogy a további szerhasználatot megakadályozza, a flakont eldugta, majd később annak tartalmát kiöntötte.
A Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa a volt börtönorvost, illetve az egészségügyi osztály volt vezetőjét hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt egyaránt kettő év hat hónap szabadságvesztésre, öt évre az egészségügyi foglalkozástól eltiltás büntetésre, illetve három év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A bíróság a harmadik elkövetőt jelentési kötelezettség megszegésének vétsége katonai bűncselekmény miatt 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész felemelt tartamú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, továbbá végleges hatályú foglalkozástól eltiltás büntetés kiszabásáért, míg a harmadik vádlottnál lefokozás katonai büntetés kiszabásáért fellebbezett. Két vádlott és védőjük felmentésért fellebbezett.
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség két vádlottnál a büntetések súlyosítását, a harmadik elkövetőnél magasabb összegű pénzbüntetés kiszabását és rendfokozatban visszavetés katonai mellékbüntetést indítványozott, a védelmi fellebbezések egyidejű elutasításával.
