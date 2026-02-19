Súlyosabb büntetést indítványozott az ügyészség a csilis fertőtlenítőszerrel kínzó börtönorvosnak és társainak

Az ítéleti tényállás lényege szerint az egyik vádlott az orvosi vizsgálatok indokolatlan igénybevételétől vissza akarta tartani a fogvatartottakat, ezért kezdeményezte az orvosnál, hogy folyékony fertőtlenítőszerbe csilipaprika-koncentrátumot keverjenek, és a vizsgálatoknál az eszközöket, illetve a gumikesztyűt ezzel fújja be az orvos. A koncentrátumot az időközben jogerősen elítélt társuk szerezte be. Az orvos 2022. szeptemberében két fogvatartottat megvizsgált, amellyel égő, maró fájdalmat okozott, illetve szédültek és köhögtek.

A rendeléseken orvosírnokként jelen volt harmadik elkövető tudott a fertőzött folyadékról, de a bűncselekményről parancsnokának, az intézetet vezető főtisztnek nem jelentett. A vádlott azért, hogy a további szerhasználatot megakadályozza, a flakont eldugta, majd később annak tartalmát kiöntötte.