Ártatlannak tűntek a gumicukrok, szerencse, hogy csak landolás után ette meg őket az utasszállító személyzete

Bár az eset a múlt héten történt, elég nagy port vert fel, ugyanis a londoni Heathrow repülőtérről Los Angelesbe tartó járaton senki nem gondolta volna, hogy a kínált édesség akár 300 milligramm THC-t, a marihuánában található fő pszichoaktív anyagot is tartalmazhatott. Öröm az ürömben annyi volt, hogy a légiutas-kísérők csak a gép landolása után ettek az édességből, a buszon, amely a szállásukra vitte őket.

Mire odaértek, három legiutas-kísérőnek rémálomszerű „testen kívüli élményei” voltak, hallucináltak is, ezért kórházba szállították őket. A légitársaság nyomozást indított, hogy megtalálja az utast, aki kábítószeres édességgel kínálta a személyzetet. A lapnak egy névtelen forrás azt mondta,