Három légiutas-kísérőt kórházba szállítottak, miután megették az egyik utas által kínált gumicukrot – adta hírül a The Sun. A British Airways személyzetének feltehetően a legrosszabb rémálmukban sem jutott volna eszébe, hogy amivel az utas kínálta őket, nem akármilyen édesség volt.
Ártatlannak tűntek a gumicukrok, szerencse, hogy csak landolás után ette meg őket az utasszállító személyzete
Jobb nem belegondolni, mi lett volna, ha kilencezer méter magasságban kezd hallucinálni a legénység.
Bár az eset a múlt héten történt, elég nagy port vert fel, ugyanis a londoni Heathrow repülőtérről Los Angelesbe tartó járaton senki nem gondolta volna, hogy a kínált édesség akár 300 milligramm THC-t, a marihuánában található fő pszichoaktív anyagot is tartalmazhatott. Öröm az ürömben annyi volt, hogy a légiutas-kísérők csak a gép landolása után ettek az édességből, a buszon, amely a szállásukra vitte őket.
Mire odaértek, három legiutas-kísérőnek rémálomszerű „testen kívüli élményei” voltak, hallucináltak is, ezért kórházba szállították őket. A légitársaság nyomozást indított, hogy megtalálja az utast, aki kábítószeres édességgel kínálta a személyzetet. A lapnak egy névtelen forrás azt mondta,
jobb nem belegondolni, mi lett volna, ha az egész legénység 9000 méter magasan hasonló állapotba került volna a potenciálisan halálos kábítószeres gumicukrok miatt.
Hozzáfűzte azt is, ha megtalálják az utast, aki az édességgel kínálta a személyzetet, több bűnténnyel is megvádolhatják.
