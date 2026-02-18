Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

Lerángatta a buszsofőrt a járműről, hogy aztán többször is hátba rúgja, enyhítettek az ítéleten

Enyhítette annak a férfinak a büntetését a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa, akit a járásbíróság korábban közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt két év tíz hónap szabadságvesztésre és három év közügyektől eltiltásra ítélt, mert bántalmazott egy buszsofőrt Miskolcon – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 13:22
Miskolc városkép Fotó: Molnár-Bernáth László Forrás: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum
A Búza téri autóbusz-állomáson szidalmazni és fenyegetni kezdte az egyik busz sofőrjét még 2023-ban a vádlott, majd a sértettet lerántotta a jármű lépcsőjéről és többször arcon ütötte. 

A buszsofőr így a földre került, ahol a vádlott többször is hátba rúgta, így a sértett – aki közfeladatot ellátó személynek minősül – nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett el.

A korábbi ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett. A másodfokú eljárásban a törvényszék nagyobb nyomatékkal vette figyelembe a terhelt büntetlen előéletét, a másodfokú eljárásban tett beismerő vallomását, megbánó magatartását és azt, hogy rendezett életvitel mellett két kiskorú gyermeket nevel.

Erre tekintettel a törvényszék az elsőfokú bíróság a szabadságvesztés tartamát két évre enyhítette, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

