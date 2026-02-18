A Búza téri autóbusz-állomáson szidalmazni és fenyegetni kezdte az egyik busz sofőrjét még 2023-ban a vádlott, majd a sértettet lerántotta a jármű lépcsőjéről és többször arcon ütötte.
Lerángatta a buszsofőrt a járműről, hogy aztán többször is hátba rúgja, enyhítettek az ítéleten
Enyhítette annak a férfinak a büntetését a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa, akit a járásbíróság korábban közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt két év tíz hónap szabadságvesztésre és három év közügyektől eltiltásra ítélt, mert bántalmazott egy buszsofőrt Miskolcon – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.
A buszsofőr így a földre került, ahol a vádlott többször is hátba rúgta, így a sértett – aki közfeladatot ellátó személynek minősül – nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett el.
A korábbi ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett. A másodfokú eljárásban a törvényszék nagyobb nyomatékkal vette figyelembe a terhelt büntetlen előéletét, a másodfokú eljárásban tett beismerő vallomását, megbánó magatartását és azt, hogy rendezett életvitel mellett két kiskorú gyermeket nevel.
Erre tekintettel a törvényszék az elsőfokú bíróság a szabadságvesztés tartamát két évre enyhítette, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
