Csalás bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen a Pécsi Járási Ügyészség, aki egy szállásfoglaló oldalon keresztül többször foglalt szállást, azonban a szállás díját nem fizette ki.
Nagyon szeretett a barátnőjével szállodázgatni a pécsi férfi, csak egy egészen fontos dolgot felejtett el
Kellemetlen.
A vádirat szerint a pécsi férfi azért, hogy együtt legyen a bűncselekmény elkövetéséről nem tudó barátnőjével, rendszeresen foglalt pécsi szállásokat fizetési szándék nélkül. A vádlott 2025 nyarán négyszer foglalt különböző pécsi hotelekben szállást, ahol néhány napot töltött barátnőjével, a szállodai szolgáltatásokat igénybe vette, majd fizetés nélkül távozott.
További Belföld híreink
A férfi összesen hatszázezer forint kárt okozott a négy szállodának. A Pécsi Járási Ügyészség négy rendbeli csalás bűntettével vádolta a férfit, akit a bíróság az ügyészi váddal egyezően közérdekű munkára ítélt.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen!
A kormány asztalán az energiabiztonság megvédése.
Újabb körzetben vezet magabiztosan a Fidesz + videó
Konkrét adatokat mutatott be Orbán Viktor.
Egészséges újszülöttet hagytak a debreceni babamentő inkubátorban
Az egészséges újszülöttet február 17-én helyezték el az inkubátorban.
Súlyos összegeket tehetett zsebre hajléktalanok segítségével Radnai Márk, Budai Gyula feljelentést tett
Az adóhatóság komoly bűncselekmények miatt indíthat nyomozást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen!
A kormány asztalán az energiabiztonság megvédése.
Újabb körzetben vezet magabiztosan a Fidesz + videó
Konkrét adatokat mutatott be Orbán Viktor.
Egészséges újszülöttet hagytak a debreceni babamentő inkubátorban
Az egészséges újszülöttet február 17-én helyezték el az inkubátorban.
Súlyos összegeket tehetett zsebre hajléktalanok segítségével Radnai Márk, Budai Gyula feljelentést tett
Az adóhatóság komoly bűncselekmények miatt indíthat nyomozást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!