A draguseni-i önkéntes tűzoltókat a Galati megyei katasztrófavédelem küldte a szomszédos Cauesti faluba egy, a 112-es segélyhívón bejelentett tűzesethez. A nehézkesen haladó tűzoltókocsit éppen egy emelkedőn érte utol a Targu Bujor-i rendőrök bekapcsolt tetővillogóval érkező autója, és mivel a tűzoltók nem húzódtak azonnal félre, hogy utat engedjenek számára, a rendőrök megállították és igazoltatták őket – részletezte az egyik tűzoltó.
Éppen rohantak a tűzoltók, hogy életeket mentsenek, de azt álmukban sem gondolták volna, hogy ezt kik fogják megakadályozni
Tűzesethez riasztott önkéntes tűzoltót bírságolt meg a romániai Galati megyében a rendőrség, amiért nem adott elsőbbséget az ugyanahhoz a tűzesethez igyekvő rendőrautónak – közölte pénteken a DCNews.ro hírportál.
A tűzoltókocsi vezetőjére az elsőbbségadás elmulasztása miatt több mint 3000 lej, azaz 222 ezer forint pénzbírságot szabtak ki, és négy hónapra a vezetői engedélyét is bevonták. A DCNews szerint az eset nagy felháborodást váltott ki a térségben, de a rendőrök a Galati megyei kapitányság szerint is jogszerűen jártak el.
A rendőrségi közlemény „személygépkocsiként” hivatkozik a – román média fényképein többtonnás piros tűzoltókocsinak látszó – járműre, és azt is a bírságolást kiváltó szabálytalanságok közé sorolja, hogy a jármű tetején két, „a rendőrségi, csendőrségi és mentőautókéhoz hasonló” kék villogó és egy sziréna is volt, holott a draguseni-i önkéntes tűzoltók állítólag nem jogosultak a megkülönböztető jelzések használatára.
A rendőri intézkedés több mint negyedórával növelte a menetidőt, így végül magára a bevetésre nem került sor, mert mire a tűzoltók megérkeztek, a cauesti-i lakosok már eloltották a tüzet.
