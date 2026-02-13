tűzesetönkéntes tűzoltóktűzoltókrendőr

Éppen rohantak a tűzoltók, hogy életeket mentsenek, de azt álmukban sem gondolták volna, hogy ezt kik fogják megakadályozni

Tűzesethez riasztott önkéntes tűzoltót bírságolt meg a romániai Galati megyében a rendőrség, amiért nem adott elsőbbséget az ugyanahhoz a tűzesethez igyekvő rendőrautónak – közölte pénteken a DCNews.ro hírportál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 13. 16:13
illusztráció Fotó: PIERRE ANDRIEU Forrás: AFP
A draguseni-i önkéntes tűzoltókat a Galati megyei katasztrófavédelem küldte a szomszédos Cauesti faluba egy, a 112-es segélyhívón bejelentett tűzesethez. A nehézkesen haladó tűzoltókocsit éppen egy emelkedőn érte utol a Targu Bujor-i rendőrök bekapcsolt tetővillogóval érkező autója, és mivel a tűzoltók nem húzódtak azonnal félre, hogy utat engedjenek számára, a rendőrök megállították és igazoltatták őket – részletezte az egyik tűzoltó.

A tűzoltókocsi vezetőjére az elsőbbségadás elmulasztása miatt több mint 3000 lej, azaz 222 ezer forint pénzbírságot szabtak ki, és négy hónapra a vezetői engedélyét is bevonták. A DCNews szerint az eset nagy felháborodást váltott ki a térségben, de a rendőrök a Galati megyei kapitányság szerint is jogszerűen jártak el.

A rendőrségi közlemény „személygépkocsiként” hivatkozik a – román média fényképein többtonnás piros tűzoltókocsinak látszó – járműre, és azt is a bírságolást kiváltó szabálytalanságok közé sorolja, hogy a jármű tetején két, „a rendőrségi, csendőrségi és mentőautókéhoz hasonló” kék villogó és egy sziréna is volt, holott a draguseni-i önkéntes tűzoltók állítólag nem jogosultak a megkülönböztető jelzések használatára.

A rendőri intézkedés több mint negyedórával növelte a menetidőt, így végül magára a bevetésre nem került sor, mert mire a tűzoltók megérkeztek, a cauesti-i lakosok már eloltották a tüzet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

