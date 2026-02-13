Éppen rohantak a tűzoltók, hogy életeket mentsenek, de azt álmukban sem gondolták volna, hogy ezt kik fogják megakadályozni

A tűzoltókocsi vezetőjére az elsőbbségadás elmulasztása miatt több mint 3000 lej, azaz 222 ezer forint pénzbírságot szabtak ki, és négy hónapra a vezetői engedélyét is bevonták. A DCNews szerint az eset nagy felháborodást váltott ki a térségben, de a rendőrök a Galati megyei kapitányság szerint is jogszerűen jártak el.

A rendőrségi közlemény „személygépkocsiként” hivatkozik a – román média fényképein többtonnás piros tűzoltókocsinak látszó – járműre, és azt is a bírságolást kiváltó szabálytalanságok közé sorolja, hogy a jármű tetején két, „a rendőrségi, csendőrségi és mentőautókéhoz hasonló” kék villogó és egy sziréna is volt, holott a draguseni-i önkéntes tűzoltók állítólag nem jogosultak a megkülönböztető jelzések használatára.