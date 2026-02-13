Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk, de akkor remélem, a nyolc hónapos terhes feleségemet legalább hazaviszik, hogy ne neki kelljen a csomagokat hazacipelnie – fogalmazott a Borsnak Molnár Gusztáv, miután kiderült, hogy a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt elfogatóparancsot adott ki ellene.
Molnár Gusztáv: Engem is meglepett, hogy köröznek
Már csak röhögök ezen az egészen – megszólalt a színész, miután a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene.
A színész hozzáfűzte, nem érinti ez jól őket, bár ő már csak „röhög ezen az egészen”. Beszélt arról is, hogy nem is tudta, hogy körözés alatt áll.
…engem is meglepett, hogy köröznek, tudomásom sem volt erről.
Miután beszélt a Gödöllői Járásbírósággal, megtudta, hogy egy határozatot nem vett át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címére küldték ki, ezt a dokumentumot pedig csak személyesen veheti át.
Molnár Gusztáv továbbá úgy vélte, a határozat a korábbi, mintegy öt évvel ezelőtti gyermekbántalmazási vádakkal kapcsolatos ügy folyománya lehet, kisfiával ugyanis jó ideje nem találkoztak.
